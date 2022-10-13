Чернобыльские лягушки стали чернокожими

Справа нормальная квакша. Слева — чернобыльская. Фото: phys.org

Западные ученые время от времени посещают зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Наблюдают за местной флорой и фауной, смотрят, как повлияла радиация на естественную природную среду, пытаются понять, что стало с животными и растениями, пережившими, по сути, ядерную войну.

Свои исследования недавно провели испанские биологи из Университета Овьедо (Department Biology of Organisms and Systems), группой которых руководил Херман Оризаола (Germаn Orizaola). Они обнаружили вокруг АЭС небывалое количество древесных лягушек – квакш - необычного черного цвета. Эти бесхвостые земноводные, ярко зеленые от природы, в прямом смысле слова стали чернокожими. Эдакими неграми животного мира – простите уж за невольно напрашивающееся сравнение.

«Лягушатники» наловили в болотах близ Чернобыля около 200 квакш разных оттенков черного. Выяснили: самые темные лягушки живут рядом с АЭС. Чем ближе, тем темнее. Столь же чернокожими оказались и те лягушки, которые обитали в местах, наиболее пострадавших во время аварии 1986 года – обильно загрязненные радиоактивными веществами, выброшенными взрывом.

Квакши сменили окраску, мутировав. Они научились вырабатывать меланин – темный пимент, делающий негров черными, а загорающих загорелыми.

Мутировали квакши, спасаясь от радиации – меланин способен защитить кожу не только от ультрафиолетового излучения, но и от ионизирующего. То есть, при радиоактивном заражении местности. Обнадеживающая новость для всех темнокожих, в том числе и для так называемых афроамериканцев, афроевропейцев и афроазиатов.

Чем сильнее была заражена местность радиацией, тем чернее становилась кожа местных лягушек. Фото: phys.org

Сохранившись и расплодившись в наиболее зараженных местах Чернобыльской Зоны, чернокожие лягушки продемонстрировали, что их мутация полезная, никаких дополнительных усилий для ее подержания не требует, а шансы выжить и продолжить свой род повышает.

Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Evolutionary Applications, на который ссылается портал Phys.org.