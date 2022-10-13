Дитер Болен высказался против антироссийских санкций: «Людям приходится мерзнуть, рубль растет, евро падает…»

Дитер Болен. Фото: EAST NEWS

Дитер Болен, суперзвезда немецкой эстрады 80-х, прокомментировал ситуацию вокруг санкций против России. По его мнению, их лучше бы отменить.

«Я считаю, мы могли бы не переживать, если бы эти санкции не были введены. К примеру, политики могли бы сесть за стол переговоров. Тогда людям не пришлось бы кутаться потеплее. Люди вынуждены сейчас мерзнуть. Нам приходится делать то, делать это, заниматься всем этим, с моей точки зрения, дерьмом… Теперь, с ситуацией на Украине, ты всегда должен быть ко всему готов. Теперь Россия поставляет нефть Азии за большие деньги, и я вообще ничего не понимаю. Рубль растет, евро падает, а политики носятся и пытаются как-то справиться с инфляцией…»

Ролик с этими высказываниями Болена сейчас набирает в соцсетях популярность. Как сообщает издание Suddeutsche Zeitung, снято это видео было еще в конце августа. Болен тогда выступал на бизнес-конференции Entrepreneur University.

В самой Германии не все разделили точку зрения Болена. Например, лидер Социал-демократической партии Заския Эскен задалась вопросом: «Почему он жалуется на холод и всю эту чепуху, когда он в любом случае супер-богат?» Что делать не супер-богатым людям, она, однако, не сообщает.

Хотя слава группы Modern Talking осталась в прошлом, Дитер Болен по-прежнему очень популярен на родине, в частности, как постоянный член жюри телевизионного конкурса талантов «Германия ищет суперзвезду».