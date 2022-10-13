"Украинский космодесантник" топчет прах советского космонавта и зовет на темную сторону: Зеленский появился на людях в сомнительной футболке

Приметная футболка с отсылом к саге "Звездные войны" на президенте Украины вызвала бурное обсуждение. Фото: YouTube

Буквально вчера-позавчера авторский коллектив выложил в сеть видео о том, как создавали ролик выступления президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского в июне на VivaTech в Париже в виде голограммы. Что породило сразу кучу версий, будто Зеленский теперь может быть, где угодно, а выступать из Киева в виде той самой голограммы. Версии не лишены оснований с точки зрения использования технологии, но вот что он в виде той самой голограммы выступает, честно говоря, сомнительно. Уж слишком приметная футболка была тогда на Зеленском. С отсылом к саге "Звездные войны".

На принте изображены космические наемники с украинским флагом на униформе (один из этих наемников буквально вдавливает в почву фигуру истлевшего космонавта в скафандре с надписью "СССР" на шлеме), истребители ситхов, какой-то бронированный джип с символикой Незалежной. Сверху призыв: "Переходи на темную сторону", - а снизу резюмирующий лозунг: "Доминируй или умри".

Многие стали рассуждать, что стилист неверное подобрал цвета для первых букв, и надо было наоборот окрашивать себя в те цвета, как сказал мудрый Кличко, в которые решил окрасить себя. И, дескать, за такой прокол стилиста президента надо было уволить. Помилуйте, какой там стилист. Зеленский разве что не в секонд-хенде купил эту футболку в стиле "милитари". Точно такие футболки продаются и посейчас в украинском интернет-магазине Милитари.уа по цене от 834 до 1040 гривен. На Зеленском был бюджетный вариант с короткими рукавами за 834 гривны. Сэкономил. Он все время, кстати, на одежде экономит во время своих выступлений и видеообращений. Так что, возможно, действительно голограмма вместо реального Зеленского вещает, а сам он где-то в другом месте. Впрочем, сейчас не об этом.

Такие футболки продаются в украинском интернет-магазине по цене от 834 до 1040 гривен.

Сказать, что при записи того ролика он не знал про изображенное на принте, невозможно. Он сам в своем выступлении обратил на это внимание.

- Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект "Звёздных войн", который мы применим на практике, - заявила тогда голограмма Зеленского. - Мы также победим Империю.

И тут же по привычке попросил денег и помощи, хотя большую часть публики составляли студенты. Без этого, естественно, даже в виде голограммы в Париже не обошлось.

Но здесь возникает законный вопрос: пере- или недонюхал или принял украинский президент перед выступлением и этим переодеванием. Потому что одновременно выступать с таким приглашением о переходе на "темную сторону" и обещать победить Империю – это никак не сочетается. Поскольку Империя и есть в киносаге та самая темная сторона. А Зеленский выступает совсем даже и не в костюме джедая. Скорее, с позиций их противников. Мог бы и даже шлем Дарта Вейдера на голову натянуть. Правда, пришлось бы потом доказывать, что это Зеленский. Так мог бы и снять. Получилось бы выступление с темной стороны еще убедительнее. Впрочем, и так понятно, что не Свет он там защищал.

Кадр с выступлением "голограммы Зеленского" на конференции. Фото: YouTube

Что, кстати, нелишний раз подчеркивает то самое обращение с втаптыванием скелета советского космонавта в скафандре на первом плане (в аннотации магазина написано, что это украинские космодесантники - ничего более смешного я за последние полгода не видел, надо же такое придумать: украинские космодесантники). И это обращение с прахом советского космонавта совсем не вяжется с буквально вчерашним или даже сегодняшним выступлением Зеленского, в котором он апеллировал к Сикорскому и Королеву, являющимся, по его словам, гордостью Украины. Зато это еще одно подтверждение доминирования на Украине некрофильской эстетики и презрения к собственной истории и памяти.

Или это откровенное признание Зеленского в том, что "воины света, воины добра", как в Незалежной стали называть ВСУшников и карателей из нацистских батальонов, на самом деле являются "воинами тьмы". Неблагодарными скотами даже по отношению к тем, кто дал им жизнь, и кто себя не жалел, отдавая им все, что мог.

Хотел показать себя волком, а получилось свиньей в волчьей шкуре. Беспамятной и неблагодарной. Как, впрочем, практически всегда. Мелкая подлая сволочь.