Екатерина Климова на свое 45-летие снялась без макияжа и доказала, что выглядит на 10 лет моложе

Екатерина Климова. Фото: соцсети.

Актриса Екатерина Климова 24 января отметила 45-летие. С днем рождения звезду сериала «По законам военного времени» первыми поздравили ее дети. Они вручили имениннице торт с свечками и спели песенку-поздравление. Старшая дочь артистки, 20-летняя Лиза, сфотографировала маму в домашней обстановке – в пижаме, растрепанную и без макияжа. На фото улыбающаяся Екатерина держит в руках кусок именинного торта со свечкой.

«С твоим днем рождения, мама», - написала дочь звезды в Telegram-канале.

Поклонники пришли в восторг: на снимке 45-летняя Климова выглядит как минимум на 10 лет моложе. Красавица-актриса не раз доказывала, что прекрасно смотрится без косметики, и это фото – лишнее тому подтверждение. В комментариях поклонники поздравляют звезду с днем рождения и желают ей счастья.

Дочь сняла актрису в день ее 45-летия. Фото: соцсети.

Оригинальным поздравлением для мамы поделился ее средний сын Корней. Он снял ироничный видеоролик, в котором рассказа о методах воспитания Климовой. По словам мальчика, мама держит их в строгости, не позволяет поздно ложиться спать и заставляет всех заниматься спортом, особенно мальчиков. Однако это не мешает детям сохранять с ней прекрасные отношения. «Мама, мы тебя очень любим», - признался Корней.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась три года назад.

Недавно Екатерина через суд потребовала от Игоря Петренко выплатить алименты на сыновей. Сначала Игорь соблюдал условия соглашения, потом перестал выплачивать алименты, а осенью его долг составил рекордные 6 миллионов 242 тысячи рублей. В дело вступили судебные приставы, они хотели ограничить Петренко выезд за границу . Возможно, это стало стимулом для актера, и он почти полностью погасил задолженность.

Актриса и сама прекрасно зарабатывает. На гонорары от спектаклей, съемок в кино, телесериалах и рекламе Климова построила большой дом в Подмосковье. Семья вселилась в него во время пандемии коронавируса. Воспитывать детей Екатерине помогает ее мама.