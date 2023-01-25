«Был в шоке»: Пригожин тайком сфотографировал загорающую Валерию и показал 54-летнюю жену в бикини

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети.

Иосиф Пригожин и Валерия улетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Супруги проводят отпуск в Дубае. Попав в теплые края, певица пользуется любой возможностью, чтобы позагорать. И делает это не только на пляже, но и на балконе отеля. Продюсер тайком сфотографировал жену во время принятия солнечных ванн и поделился снимком в соцсетях.

Супруги женаты уже 18 лет, и все эти годы Пригожин не перестает восхищаться супругой. 54-летняя Валерия выглядит, словно молодая девушка. В своем посте продюсер признался, что залюбовался женой через стекло и решил сфотографировать ее, пока она не видит. На снимке Валерия сидит под лучами солнца в бикини и широкополой шляпе.

«Снял исподтишка. То ли загорает, то ли йогой занимается - никак не пойму. Валерия не перестает удивлять. Фигура конечно огонь, - подписал снимок Пригожин. – Я был в шоке, когда увидел, сначала подумал, что номером ошибся».

Продюсер тайком снял загорающую на балконе жену. Фото: соцсети.

Подписчики восхитились фигурой певицы и не поверили, что она действительно так выглядит в реальности. Многие заподозрили Иосифа в использовании фотошопа. В ответ продюсер сообщил, что даже если что-то и хотел исправить на снимке, то не смог бы.

«Я не понимаю, как можно фотошопить через стекло. Я не умею фотошопить… С балкона не видно было, как я снимал. С обратной стороны темные стекла, и внутри не видно. Решил снять и выложить. Лера, конечно же, не знала. Потом я получил порцию замечаний, но пост убирать не стал», - рассказал Пригожин.

Глядя на Валерию, с трудом верится, что она уже бабушка. У певицы трое детей, которых она родила от композитора и продюсера Александра Шульгина. В январе 2021 года у младшего сына звезды Арсения и его жены Лианы родилась дочка. Девочку назвали Селин. Валерия и Пригожин души не чают во внучке.

Секрет безупречной талии артистки – в ежедневных тренировках. Она любит йогу и пилатес. «Я тренируюсь каждый день по 90 минут», - рассказывала Валерия в соцсетях. Кроме того, певица тщательно следит за своим питанием. Она давно исключила из рациона фастфуд, выпечку, сахар, все жирное и жареное. Валерия предпочитает рыбу и морепродукты, овощи на пару, зеленый салат и свежие фрукты.