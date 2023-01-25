Приятного аппетита: В ЕС разрешили использовать сверчков и червей для приготовления продуктов питания

Банки с приготовленными специальным образом насекомыми в одном из экспериментальных ресторанов Вены, Австрия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Евросоюза официально разрешили использовать для приготовления продуктов питания сверчков домовых и червей-буффало – теперь эти насекомые считаются безопасными и могут применяться без ограничений.

Таки образом, список разрешенных к поеданию насекомых расширился в два раза – раньше допустимым считалось использование желтых мучных червей и перелетной саранчи.

– Одобренных Еврокомиссией сверчков и червей-буффало отныне можно использовать в замороженном, пастообразном, сушеном и порошкообразном виде для производства пищевых продуктов. Например, хлопьев, протеиновых батончиков, заменителей мяса, а также выпечки и других мучных изделий, – сообщила пресс-служба Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов.

Отныне если вы не горите желанием употреблять насекомых в пищу, вам придется очень внимательно изучать этикетки продуктов. Кроме того, рекомендуем вам запомнить латинские названия «деликатесов»: Alphitobius diaperinus (черви-буффало) и Acheta domesticus (сверчок домовый), которые могут встречаться среди ингредиентов обычных продуктов питания, например, в виде «мелко молотого порошка».

Главный вопрос, который возникает после таких новостей – а зачем все это нужно?

Оказывается, во всем виноваты деньги. Так, на производство одного килограмма говядины потребуется примерно 8 килограммов кормов, а для производства одного килограмма «сверчатины» – всего два. Выгода налицо. Но потребителям, конечно же, расскажут о борьбе с парниковыми газами и глобальном потеплении.