В США заявили о нехватке мест в моргах для умерших наркоманов

Cмертность среди наркозависимых Сиэтла продолжает расти. Только с начала года в городе от передозировки запрещенных веществ погибли несколько десятков человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По заявлению американских СМИ, в некоторых городах страны, в частности, в Сиэтле, в моргах не хватает мест для умерших от передозировки фентанилом. В связи с этим местные власти рассматривают возможность хранения тел не в специальных камерах, а на каталках.

В полиции Сиэтла подтвердили, что смертность среди наркозависимых продолжает расти. Только с начала года в городе от передозировки запрещенных веществ уже погибли несколько десятков человек.

Глава департамента общественного здравоохранения округа Фейсал Хан заявил, что окончательные цифры еще не известны, но, по его подсчетам, в минувшем году от фентанила погибло как минимум в три раза больше людей, чем два-три года назад.

Фентанил представляет собой синтетический аналог героина, нередко применяемый в полевой медицине и медицине катастроф.

В США наркотик поступает нелегально по большей части с территории Мексики, поскольку является очень прибыльным товаром для наркокартелей.

В прошлом году американское Управление по борьбе с наркотиками перехватило более 50 миллионов таблеток фентанила, но в ведомстве считают, что количество наркотика, который сумел просочиться в страну, в разы превосходит пресеченные поставки.