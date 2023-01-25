Воруйте на здоровье: В Канаде защитят попавшихся на краже еды в магазинах

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«Вы не заслуживаете судимости, лишь за то, что хотели накормить себя или свою семью!», – с таким лозунгом выступил помощник юриста из Канады Фрэнк Альфано. Он обещает бесплатную юридическую помощь тем, кто впервые попался на краже продуктов из магазина.

По словам самого Альфано, ему некогда посчастливилось быть знакомым с адвокатом, который вытащил его из подобной ситуации в юности.

Юрист уверен, что люди, которые пошли на нарушение закона из-за тяжелой жизненной ситуации (а в последнее время в связи с взрывным ростом цен на продукты из-за инфляции канадского доллара такое встречается все чаще), не должны оставаться один на один с карательной системой государства, поскольку их будущая жизнь может быть сломана.

В то же время Альфано утверждает, что не поощряет воровство и это не является нормой, но каждый должен иметь право на защиту.

– У некоторых людей действительно тяжелый период в жизни, когда они делают глупости. Для них это не должно быть пожизненным приговором, – считает юрист.