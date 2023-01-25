Ученые доказали: Хочешь добиться своего? Не пиши, а отправь голосовое сообщение

Мало ли в чем важно добиться своего! Оказывается, легче и надёжнее сделать это при помощи голосового сообщения. Фото: Shutterstock

Вам проще наговорить сообщение, чем набирать текст? Или беситесь каждый раз, когда получаете от друга голосовое сообщение вместо обычного?

Ученые Высшей школы бизнеса престижнейшего Стэнфордского университета (США) добавили аргументовв пользу голосовых сообщений. Информация, которую люди воспринимают на слух, лучше до них доходит (ненаучным языком выражаясь). А главное - она более убедительна. Человек скорее сделает то, что услышал, чем то, о чем прочитал.

Исследование посвящено, впрочем, не столько повседневным сообщениям в мессенджерах, сколько рекламе и коммерческой информации. Ее задача - заставить нас что-то купить, за что-то заплатить. И, конечно, продавцам интересно знать, как эффективнее заманивать покупателей.

Но психологические механизмы работают одинаково и с другими темами. Позвать девушку на свидание? Попросить мужа заехать в супермаркет? Объяснить сотруднику, что дело срочное? Да мало ли в чем важно добиться своего! Оказывается, легче и надёжнее сделать это при помощи голосового сообщения.

Результаты исследования профессора Высшей школы бизнеса в Стэнфорде Джонатана Левав, аспирантки Стэнфорда Шуеты Мариадассу и Криса Бехлера, преподавателя Университета Нотр-Дам, опубликованы в журнале «Психологическая наука».

Для эксперимента они взяли самые простые житейские темы: предлагали людям купить пиво, кексы и блендеры. Разными способами - показывали текст на экране, включали аудио. Итог: живой человеческий голос лучше всего. Но даже синтезированный - вроде Алисы или Сири - работает эффективнее, чем письменный текст.

- Мы не ожидали, что будет хоть какая-то разница - в теории ее не должно быть, - с удивлением констатирует Левав.

Но эксперимент объективный, в теории разницы нет - а на практике есть! Люди, которым говорили пойти купить пива, чаще шли и покупали - по сравнению с теми, кто читал «купи пива».

Почему так? Скорее всего, секрет в «исчезающей» информации. То, что мы слышим, эфемерно, это невозможно потрогать. Да, аудиофайл в мессенджере не сложно послушать ещё раз. Разговор по телефону - нереально. А письменное сообщение у нас вообще всегда перед глазами, никакой интриги.

- Похоже, у нас есть неосознанный психологический механизм: исчезающая информация требует немедленной реакции, а поэтому заставляет действовать, - предполагает Мариадассу.

А что если и письменный текст будет исчезать? Учёные решили проверить гипотезу. Показывали участникам эксперимента сообщения, где слова появлялись на экране и вскоре исчезали. И точно! В таком варианте написанный текст имел ту же силу убеждения, что и голос.