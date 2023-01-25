Без "болонки" и туалетов не во всех школах: Что будет с российским образованием в 2023 году

Предполагается, что уже в 2023 году студенты начнут учиться по новым-старым пятилетним программам, как в СССР. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Только что мы отметили Международный день образования, но вряд ли это заметили. И этому памятному дню не в первой быть незамеченным. Его установили в 2018 г. на международной конференции по предложению делегации Нигерии. И уже 2019-м году его впервые отметили. Как и сейчас, этого никто не приметил. Но – заметить надо: нынешний год для российского образования – особенный, перемен много, и чем не повод о них поговорить.

Вузы

Российская высшая школа вышла из международной Болонской системы образования, о чем официально объявил 24 мая прошлого года министр науки и образования Валерий Фальков. Предполагается, что уже в 2023 году студенты начнут учиться по новым-старым пятилетним программам, как в СССР. Двенадцатилетие бакалавриата (бакалавром у нас можно было стать через 4 года учебы) уходит в прошлое.

Предполагается, что другим результатом выхода из «болонки» станет отмена единого госэкзамена (ЕГЭ), у которого много врагов. Но это не точно – у ЕГЭ ведь и немало сторонников. В любом случае – отмену ЕГЭ планируется производить постепенно.

Аргумент противников ЕГЭ очень серьезен: они упрекают современную систему образования в перегибе – мол, ее целью стала подготовка, натаскивание ученика на сдачу ЕГЭ, а не стремление к получению знаний. Аргумент сторонников ЕГЭ тоже заслуживает внимания: госэкзамен уравнивает шансы выпускников провинциальных и столичных школ, а также значительно уменьшает возможности вымогательства взяток для преподавателей вузов.

С нового учебного года уже изменится порядок приема абитуриентов. Например, уменьшится количество направлений подготовки, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе. Теперь их всего 5. Таким образом, абитуриенты смогут подать заявления в 5 разных вузов, выбрав по 5 направлений подготовки в каждом из них.

Поступающий также будет указывать приоритеты на различных условиях — хочет он поступать в головной вуз или филиалы, на очную или заочную форму обучения, на бюджетные места или внебюджетные. Также на государственном уровне обсуждается внедрение платформы для отправки документов на поступление на базе «Госуслуг».

Кроме того, с этого года любой россиянин, получившие образование в недружественной стране, сможет на Родине воспользоваться упрощенным порядком признания дипломов.

Средние школы

Каждая неделя в школе теперь начинается с подъема государственного флага России, исполнения государственного гимна и первого урока под названием «Разговоры о важном». Последнее – что-то вроде классного часа, где обсуждают, правда, не школьные, а общественно-значимые темы.

В новых образовательных стандартах акцент сделан на практическое применение знаний. Уже в младших классах некоторых школ начали изучать финансовую грамотность. Если родители захотят и напишут соответствующее заявление, в расписание уроков ребенка включат второй иностранный язык. Появились обязательные часы внеурочной деятельности, дающие простор для педагогического творчества – дополнительных занятий по выбору ребят, например.

С 1 сентября начальные школы перейдут на единую общеобразовательную программу. Единые стандарты в начальной школе заработают для уроков русского языка, чтения и окружающего мира. В средней школе в список добавятся история, обществознание, география и ОБЖ. То есть речь идет о гуманитарных науках и общественных дисциплинах, но не о химии, физике или математике.

Как сообщили в пресс-службе Минпроса, сегодня в России 17,5 млн школьников учатся в 40 тысячах школ. 155 школ открылись в прошлом году. Еще в России есть 232 детских технопарка «Кванториум», 197 центров цифрового образования «IT-куб», 28 тыс. школьных театров, 32 тыс. школьных спортивных площадок.

Пока неизвестно, в скольких школах, где ранее отсутствовала канализация, ее сделали. По данным Минобрнауки в 2021 г. в 7028 школах страны не было канализации, в 6440 не было водопровода, в 6143 школах не было центрального отопления.

Хотя число таких школ сокращается пусть не с помощью ремонта или реконструкции, зато путем закрытия, появляются и новые сказочные сооружения. Как, например, школа-новостройка на 1665 мест в Уфе, принятая осенью прошлого года на баланс…без водопровода и канализации (!).

Также в отчете ничего не сказано о ремонте школьных туалетов и их состоянии. Последний рейтинг худших школьных сортиров России британо-голландская компания «Юнилевер» опубликовала в мае прошлого года.

Особый статус

Но есть и очень хорошие новости. Как сообщил на заседании правительства министр просвещения Сергей Кравцов, в прошлом году снижена бюрократическая нагрузка на педагогов и в каждом новом регионе РФ будет создано по педагогическому университету. Также прорабатывается – а уже не только обсуждается – вопрос об особом статусе учителя.

«Тема особого статуса педагога обсуждается уже давно, - рассказал КП.RU известный блогер, педагог из Санкт-Петербурга Михаил Богданов. – Звучит внушительно, но речь здесь идет не о каких-то привилегиях и правовых иммунитетах, а о некоем аналоге статуса врача. Там в случае каких-либо коллизий имеет большое значение мнение профессионального сообщества, и у нас, полагаю, должно быть что-то подобное. А то просто требуют поставить такую оценку, а не другую, а ты и возразить не можешь. Вернее, можешь, но тебя не хотят слушать. Вот если будет поддержка или экспертиза коллег – вряд ли кто-то посмеет необоснованно требовать от педагога изменения оценки».