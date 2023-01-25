«Тащили двухметровые доски для Высоцкого»: Известный альпинист о том, что окружало знаменитый фильм «Вертикаль»

Владимир Высоцкий на съемках фильма "Вертикаль".

Накануне 85-летия Владимира Высоцкого KP.RU связался с вице-президентом федерации альпинизма, снежным барсом Иваном Душариным, чья группа 56 лет назад помогла в обустройстве лагеря для съемок фильма «Вертикаль», после выхода которого барда и актера Театра на Таганке узнала вся страна.

- Сколько вам тогда было лет?

- 18. Я был перворазрядником, когда снимался фильм «Вертикаль».

- В съемках участвовали?

- Нет, из альпинистского лагеря «Шхельда» в Приэльбрусье мы шли на очередное восхождение в ущелье Шхельда, там есть ледник. На леднике — морена, называется Немецкие ночевки, там была организована база для съемочной группы фильма «Вертикаль».

- Режиссер Говорухин и актер Высоцкий уже туда прибыли?

- Это было еще до приезда артистов. Перед восхождением нам, молодым парням, выдали по две, а кто покрепче - тому по три доски двухметровые.

- Зачем?

- Мы поначалу возмутились: зачем нам дополнительный груз, мы и так идем груженые. Но вышел начальник учебной части и сказал: ребята, тут будет сниматься фильм об альпинистах — надо помочь, они будут базироваться в Немецких ночевках. Эти доски там постелят, поставят палатки и на них будут жить артисты. Ну, чтоб не на камнях.

Вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Вы эти доски туда занесли?

- Да, в указанном месте оставили, ну и пошли на восхождение. Это было год 1966. И на наших досках спал весь коллектив фильма «Вертикаль». После нас ребята пришли и сбили из них щиты. Причем щиты эти оставались там еще лет 15-20. Это на высоте 2500- 2600 метров. Ледник Шхельда - это начало Ушбинского ледопада. Страшного, тяжелого ледопада.

- Но группа там не все время съемок жила?

- Они вообще-то жили в гостинице «Иткол». Тогда это была единственная гостиница в ущелье, в Терсколе. Из этой гостиницы их забирали и на вертолете забрасывали на ледник, а вечером он забирал их обратно и увозили в гостинцу.

- Что еще вспоминается?

- Там есть скальная лаборатория Джан Туган — там была альпинистская база института имени Баумана. И там была щель шириною метров в 25 метров, где мы тренировались. А наверху росло дерево, через которое удобно было организовывать страховку. А в 1968-м приезжаю - а того дерева нет. Спрашиваем: как же так, страховку же теперь неудобно организовывать, крючья вбивать?

- И что вам объяснили?

- Что когда снимался фильм «Вертикаль» — это дерево портило общую картинку. Они же снимают серьезное восхождение — а тут какое-то дерево торчит, но оно же не может расти на такой на большой высоте. И дерево, которое портило картинку — его спилили.

- Вы пересеклись с артистами?

- Пересеклись с их дублерами, ребятами - профессиональными альпинистами. Это уровень КМС и мастера спорта. Они снимались на общих планах на скалах, в движении. Когда мы в конце июля шли через перевал в ущелье Адыр-су, пришла группа в наш лагерь , нам говорят, что надо разместить ребят, чтобы они переночевали здесь в нашем лагере. Мы их накормили, разместили - и они начали вечером петь песни Высоцкого.

- Вы услышали их впервые?

- Для нас это был шок. Для нас песни были абсолютно новые. Говоря откровенно, они тогда у нас вызвали немножко… такое непонимание. Тогда в альпинизме были больше лирические песни, песни Визбора, который сам был альпинистом, горнолыжником. А рубленые строки Высоцкого тогда не очень-то восприняли. Ребята спели под гитару три песни и спать пошли.

- Это были дублеры-профессионалы, а сами артисты учились восхождению?

— Высоцкий и вся съемочная группа прошла подготовку на значок альпиниста. Они совершали восхождение. Инструктор-женщина, которая их готовила, Готовцева Мария Фроловна - ей сегодня 92 года. Вообще там было несколько инструкторов — они обучали группу альпинизму, узлам, скалам. Артисты полностью выполнили норматив. Вот откуда у Высоцкого это ощущение реальных гор. Я когда Готовцеву спрашивал, как Высоцкий, она говорила: «А что, хороший мальчик, дисциплинированный. Физически подготовлен хорошо, у меня к нему претензий не было». И она считала, что песню «Скалолазка» он посвятил ей. Она всего на 7 лет была старше его.