Почему одним везет, а другим - нет. Ученые нашли ответ

Везет же людям! Фото: megamillions.com

Ловите шансы

Для начала прислушаемся к ученым. Конкретно к наиболее известному исследователю особенностей вращения колеса фортуны психологу, профессору Хартфорширского университета Ричарду Вайзману (Richard Wiseman), который в своей книге «Фактор удачи» сформулировал главный научный принцип везения. Он гласит: «Надо быть внимательным, настойчивым, замечать потенциальные возможности и стараться создавать их самостоятельно, прислушиваясь к собственной интуиции».

Психолог экспериментально доказал, что есть люди, которые упустят даже очевидный шанс испытать везение – невезучие. Везучие же, наоборот, не пройдут мимо.

Ученый предлагал добровольцам пересчитать иллюстрации в толстой газете. Обещал небольшое вознаграждение тем, кто управится за определенное время и не ошибется. Невезучие долго и нудно считали фото, везучие быстро останавливались, заметив на второй или третьей странице строчки, напечатанные крупными буквами: «Хватит считать, в газете 43 фото».

Куда большая удача сопутствовала тем, кто не верил на слово и листал газету дальше - где-то в середине они – очень немногие - находили вот такие строчки: «Сообщите, что вы заметили это объявление и получите 250 фунтов».

Эксперимент и в самом деле демонстрирует торжество психологии - вознаграждается внимание. Но еще больше оценивается и упорство: «Без труда не вытянуть и рыбку из пруда». Реальное подтверждение из жизни: Джоан Роулинг – писательница, автор книг о Гарри Поттере – не сдалась после того, как ей отказали 8 или 9 издательств, а продолжила поиски. В итоге нашла заинтересовавшееся и стала миллиардершей. Другой вопрос – почему повезло издательству? Одной психологией его удачу не объяснить. Может быть судьба вознаградила старательного редактора, который не поленился прочитать рукопись, а не доверился мнению своих коллег? Или все-таки вмешались какие-то высшие силы? Полной ясности нет.

Пример из личной жизни: мы с семьей успели на самолет, на который, по сути, опоздали – повезло так повезло. Дело было зимой несколько лет назад. Заказали такси в аэропорт – оно опоздало. Всё равно поехали. Встали в пробку. Понимаю, что на машине до Домодедово не доберемся. Вышли и бросились в метро через сугробы и подземные переходы. С чемоданами. Решили ехать на аэроэкспрессе. На тот, который поспевал впритык к рейсу не успели. Всё равно поехали – на следующем, осознавая, что опоздаем. По дороге звонили в авиакомпанию, выясняя, можно ли улететь ближайшим рейсом. Добрались до аэропорта примерно через полчаса после того, как самолет должен был бы улететь. На стойке регистрации обнадежили: «Идите к посадочным воротам». Прибежали, и оказалось, что рейс задержан. Вот удача.

Согласно Вайзману, мы были настойчивыми и позитивными – вот и получили вознаграждение. Но настойчивость что-то же подпитывало – может быть, интуиция. Или так называемое самопророчество, которое вдруг возникает в мозгу и иногда сбывается, укрепляя веру в чудеса. Как тут опять не вспомнить о высших силах?

С верой в ангелов-хранителей

Другому случаю небывалого везения я был косвенным свидетелем. 27 апреля 2005 года в Египте на пути из Хургады в Каир разбился экскурсионный автобус с российскими туристами. Двое погибли, 20 были серьезно ранены.

На следующий день позвонил приятель, который отдыхал с женой в Хургаде. Должен был ехать в том самом автобусе. Но приболел – сильно расшибся весьма экзотическим способом: сильно ударился об воду, катаясь на чём-то надувном. Сдал билеты. Остался жив. В итоге, небольшая неприятность спасла от большого несчастья. Может, быть, даже от смерти. Кому приятель обязан везением? Не сам же он так хитро собой распорядился?

Но есть еще более удачливые люди. О них в свое время мне рассказывал Валерий Исаков – математик. Вместе с коллегами в свободное от основной работы время он изучал статистику аномальных явлений - конкретно считал людей, выживших в авиакатастрофах. Не чудом спасшихся, а тех, которые по каким-то причинам не оказались в разбившихся самолетах. Хотя должны были.

Однажды «Комсомолка» отыскала таких спасшихся – четырех сослуживцев, отправлявшихся сообща в отпуск. У «везунчиков» были билеты на рейсы «Екатеринбург-Москва» и «Москва-Петрозаводск» – он разбился летом 2011 года над Петрозаводском. Погибли все. А этих четверых на борту не оказалось - пересадка в Москве не получилась.

Самолет из Екатеринбурга задерживался. На стыковочный рейс из Москвы отпускники опаздывали. От мысли добраться до пересадки другим самолетом, улетавшим раньше, они отказались - пришлось бы доплачивать. В итоге, сдали билеты и разъехались по домам. Улетели утром в Питер. А когда включили мобильники, нашли целую кучу пропущенных вызовов. Ведь друзья были уверены, что все четверо были в разбившимся Ту-134...

Ребята из Екатеринбурга, чудом избежавшие гибели в разбившемся самолете. Фото: Андрей КАРА

Людям, далеким от научных теорий, для объяснения феномена чудесного спасения достаточно религии. Кто верит в Бога, тот верит и в так называемых ангелов-хранителей. Исключительно их содействием религия и объясняет любые внезапные удачи.

На удивление, и ученых иной раз посещают мистические мысли. Их рождает математическая статистика.

Американские социологи в прошлом веке проанализировали 250 железнодорожных крушений, случившихся примерно за 30 лет. Выяснилось, что поезда, сошедшие с рельс, в среднем были заполнены на 15 процентов меньше благополучных.

Загадочную разницу ученые объяснили вмешательством высших сил, которые и уберегали людей от беды, тем или иным способом, не давая им в ней участвовать.

Обратить внимание на авиацию российских математиков надоумил Стивен Кинга - знаменитый американский писатель-мистик. Косвенно, конечно.

В каком-то интервью Кинг рассказывал, что его сильно впечатлила информация об одной из авиакатастроф. Он узнал, что 16 человек не полетели смертельным рейсом - сдали билеты. Еще трое опоздали. В среднем же рейсы недосчитывались не более 10 человек, а опоздавшие и вовсе были в редкость.

Точные данные об отказах от путешествия самолетами отечественных авиаперевозчиков ученым добыть не удалось. Они воспользовались имеющейся западной статистикой. И она не «подвела»: за 20 лет, предшествовавших анализу, от рейсов, закончившихся катастрофами, отказывались на 18 процентов больше пассажиров, чем от благополучных. Плюс еще 3 процента чуда. Это не может быть простым совпадением.

Но, если ангелы-хранители существуют, то почему люди все-таки гибнут в катастрофах? Куда смотрят «помощники»? На этот вопрос у религии есть простой ответ: на все воля Божия – и на удачу, и на неудачу.

Выигрыши в лотерею распределяются где-то наверху

Как-то очень давно я нарезал одинаковых бумажечек, написал на них цифры от 1 до 49. Догадываетесь? Хотел выиграть в лото «6 из 49». Мистики надоумили как. Надо было подвесить кольцо на ниточке и обнести им все числа по очереди. Над «выигрышными» оно начинает качаться. Мол, таким образом на них указывают высшие силы, которые, конечно, знают всё наперед.

Обнес. Шесть раз. Вписал указанные колечком числа в карточку. Дождался розыгрыша. И, мягко говоря, оторопел.

Выпадает первый шарик с номером – попадание! Второй – попадание! Третий – попадание! Шарики выкатывались из барабана в той же последовательности, в которой мне указывало колечко. Я не верил своим глазам. Но следующие три номера выпали мимо. И даже не рядом. А три угаданных – это почти никакого выигрыша.

Думаю так: где-то там наверху мне продемонстрировали, что «контора» работает, но посылать мне миллионы пока не собирается. Не заслужил, наверное.

Но за какие заслуги удача приваливала тем, кто, в итоге, выигрывал? Особенно американцам, срывавшим джек-поты в сотни миллионов долларов. Известно, что такие люди есть. Или они все же демонстрируют причуды теории вероятности? Ведь порой случается совершенно, казалось бы, невероятное.

В ноябре 2011 года пенсионеры - четверо, игравшие в вист в городе Кинетоне (Kineton, Warkickshire), при очередной раздаче колоды из 52 карт получили на руки по полному набору карт одной масти: один - все пики от двойки до туза, другой - все трефы и так далее. Математики оценивают вероятность такого события, как 1 к 2235197406895366368301559999. То есть, оно вероятно лишь теоретически. Чудо – одно слово.

Пенсионеры клялись внуками, что ничего не подстраивали. А ведь случилось. Так почему бы не быть крупным выигрышам? Их вероятность гораздо выше, что у появления «чудесного расклада». Или то была шутка кого-то из небесной канцелярии? Опять неопределенность.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Храни меня мой талисман

Ученые уверены, что удача сопутствует тем, кто и сам считает себя счастливчиком – настраивает себя на благоприятный исход какого-либо события. Да, и вообще на хороший результат. Обычно, это очень позитивные люди, которые к тому же верят в приметы и талисманы.

Известные эксперименты немецких ученых: добровольцы выполняли различные задания - сначала, вооружившись талисманами, а потом без них.

Оказывалось, что результаты, полученные с «потусторонней помощью» неизменно были лучше на 20-30 процентов. И вот, чего тут больше – психологического настроя или опять же благосклонности высших сил, которые все-таки существуют?

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Слуги Господа

Церковь давно разобралась в небесной бюрократии. И расположила ангелов по чинам. Их девять. Наиболее приближены к Всевышнему серафимы и херувимы. Ниже по рангу - престолы, господства, силы и власти. Наши ангелы-хранители, непосредственно работающие с людьми, расположены еще ниже - среди архангелов и просто ангелов.

По некоторым верованиям, на низшую ангельскую службу принимаются и души умерших. Но, возможно, они действуют самостоятельно. Ведь полно свидетельств о явлениях духов родственников, которые предупреждали о грядущих бедах.

Просите и вам помогут

Проникшись верой в ангелов-хранителей, американка Линда Джорджиан написала про них книгу. И привела конкретные примеры, которые должны были убедить читателей, что именно ангелы помогают людям в делах больших и малых. Да хотя бы дозваниваться на постоянно занятые телефонные номера. Достаточно попросить: «Ангелы, помогите!». И они помогают - линия освобождается. Проверьте. Главное - потом обязательно поблагодарить помощников. Они это любят, уверяет писательница. Хотя беспокоить часто по таким пустякам, как телефонные звонки, не рекомендуется.

После появления книги на прилавках Линда стала получать письма от читателей с удивительными историями о вмешательстве высших сил в судьбы людей. Историй собралось уже несколько десятков тысяч, впору издавать многотомник.