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ЗДОРОВЬЕ25 января 2023 10:00

Билл Гейтс призвал мир готовиться к новой более серьезной пандемии

На благое дело миллиардер готов отдать половину своего состояния
Оксана НАРАЛЕНКОВА
На благое дело миллиардер готов отдать половину своего состояния

На благое дело миллиардер готов отдать половину своего состояния

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выступая в австралийском Сиднее, Билл Гейтс заявил, что человечество поступило с пандемией ковида глупо, передает издание Daily Mail. Для того, чтобы подготовиться к следующей напасти, всему мировому сообществу нужно выработать четкий план действий, как это делается при борьбе с пожарами и землетрясениями. Вполне возможно, что грядущая угроза будет вызвана вирусом рукотворным, вырвавшимся из какой-нибудь лаборатории, и еще более заразным и смертельным, чем коронавирус SARS-CoV-2.

Политическим лидерам необходимо отложить в сторону свои разногласия и работать сообща, считает Гейтс.

- Сравните экономические издержки подготовки к следующему кризису со стоимостью этого кризиса, который обернулся для экономики 10-тью триллионами долларов потерь, - сказал Билл Гейтс. - С пандемией мы поступили глупо, не имея инструментов и единого плана действий.

Чтобы быть в состоянии готовности встретить атаку нового вируса, миллиардер предложил странам каждые пять лет проводить совместные учения и создать международную группу, которая бы фиксировала и оценивала результаты этих учений. Кроме того, Гейтс готов пожертвовать половину своего состояния, чтобы услуги здравоохранения, системы образования и энергетические ресурсы были доступны для всех, включая самых бедных людей на планете.

- Жизнь человека буквально можно спасти за 1000 долларов, и в мире не так много вещей, которые могли бы приносить такое удовлетворение, - отметил Билл Гейтс.

В завершении своего выступления создатель крупнейшей технологической империи раскритиковал США за политику в отношении Китая.

- Я рассматриваю подъем Китая как огромную победу для всего мира... Нынешний менталитет США по отношению к Китаю, - это своего рода менталитет проигравшего, - сказал он.

Красота и здоровье