У самой красивой малышки России «хрустальные» кости

Обычно сложно рассказать что-нибудь интересное о подопечных, которым не исполнилось годика. Младенцы – они и есть младенцы: кушают, спят… Кто угодно, только не Варя! Девятимесячная Варвара Ильинична Мигунова уже сейчас звезда интернета. Она обожает съемки; с готовностью улыбается и смеется как на камеру, так и без нее; плавает в бассейне; а, участвуя в конкурсе на самую красивую девочку России, заняла в своей возрастной категории третье призовое место среди многих тысяч участниц. (Поддержать и проголосовать, кстати, можно здесь). Но если сейчас не начать лечение, через несколько лет эта маленькая красавица может оказаться в инвалидном кресле, страдая от постоянной боли, и жизнь ее превратится в мучение.

Болезнь, которой страдает ребенок, в народе называют очень поэтично – «хрустальной», потому что кости больного слишком хрупкие, недосформированные. И свои первые переломы «хрустальная» девочка Варя получила, будучи еще в животе у мамы. Врачи разглядели это на УЗИ, и на Анну посыпались осторожные, но страшные предположения, что у ее ребенка генетический сбой. После родов тяжелый диагноз подтвердился: «причина множественных внутриутробных переломов - несовершенный остеогенез». Пока родители выясняли возможности бороться с бедой, кроха успела сломать руку еще дважды. И это только в роддоме!

- Доктора сказали, что наше спасение в лечении бисфосфонатами и особой реабилитации - рассказывает Анна, - мы начали делать эти капельницы, и переломы, к счастью, прекратились.

Каждые два месяца Варе капают спасительное лекарство, и уже пройдены три курса. Но радоваться рано. «Чтобы ребенок смог однажды встать на ноги, необходим ряд реабилитационных мероприятий, причем именно сейчас, в момент активного формирования» - настаивают врачи. А родители Вари и рады бы, да только реабилитация платная, а семья Мигуновых многодетная, и с начала лечения они сильно поиздержались.

Для того, чтобы красавица Варенька встала на ноги, прямо сейчас необходимо оплатить 231 345 рублей. Пожалуйста, помогите собрать их!

Если вы хотите помочь:

Вы можете сделать это, отправив СМС на короткий номер 4640 с суммой: например, 300.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

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БИК: 044525593

Назначение платежа

Благотворительное пожертвование на лечение Мигуновой Варвары

Задать дополнительные вопросы можно по телефону или почте: +7 (499) 500-14-15, info@life-line.ru.