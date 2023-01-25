Поставки «Абрамсов» опаснее, чем отправка «Леопардов»: Сколько танков США и их союзники отправят Киеву и когда

Военный эксперт Фролов заявил, что Украине не поставят танки, если ВСУ будут близки к капитуляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эфире «Радио «Комсомольская правда» с военным экспертом, преподавателем Высшей школы экономики Андреем Фроловым мы обсудили опасность поставок танков из США и Европы киевскому режиму в ближайшее время, а также то, когда ждать эту бронетехнику в зоне СВО?

- Посол России в США Анатолий Антонов предупредил американцев, что, если те поставят свои танки «Абрамс» Киеву, они будут уничтожены — и на каком же этапе собираемся уничтожать?

- Дипломат наш, скорее всего, имел в виду все-таки уничтожение на поле боя, - вряд ли во время железнодорожной доставки бронетехники через Польшу и северо-западные области Украины. Суть заявления, полагаю, была в том, что несколько десятков «Абрамсов» ситуацию в зоне СВО в пользу Киева не изменят.

- Если речь о 10 «Абрамсах», от которых упомянул Байден — это, может, и несерьезно, но то ведь лишь повод, отмашка союзникам для поставок ими более сотни «Леопардов», собранных со всей Европы?

- Речь все же не о 10, а о полусотне «Абрамсов» , о чем сообщило издание Politico. Но важны и сроки поставки — а пока говорится, что это случится в течение года, или даже только через год. Впрочем, то же самое говорили про «Леопарды» — то их мало будет, то они якобы нескоро будут отправлены. Но это все происходит в рамках информационной подготовки к тому факту, что танки Киеву придут. Причем для нас факт отправки именно «Абрамсов», может быть, самый неприятный.

- Почему?

- Дело не в рассуждениях о том, что американцы якобы в копеечных количествах поставят тяжелую бронетехнику. На самом деле, передадут сразу и много. Важно, что вместе с этим сразу передадут и необходимое ремонтное и эвакуационное оборудование. И, конечно, полные комплекты запчастей. И к этой угрозе я бы присматривался более внимательно, чем к «Леопардам».

- Так в течение года или через год поставки — это все же разные вещи?

- Про то, что через год - говорят вслух сегодня. И про ЗРК «Пэтриот» говорили, что их не будет у Киева никогда, потом говорили, что будут не скоро — и вот уже украинцев обучают работе на этих зенитно-ракетных комплексах, а на Украине эти системы ожидают со дня на день. Похожая история и с танками — они наверняка будут поставлены. Впрочем, тут есть одно «но».

- Какое?

- Окончательное решение о сроках и количестве машин будет приниматься, исходя из ситуации на поле боя в ближайшие недели, максимум - месяц-полтора. Если ВСУ в зоне СВО окажутся в ситуации, близкой к капитуляции, то никаких «Абрамсов» Киеву поставлять уже не станут. Если же Киеву как-то удастся выдержать российское давление до весны, то американские танки могут оказаться на Украине в краткие сроки, например, в марте-апреле.

- А запасов «Леопардов» у стран НАТО хватит для серьезных танковых поставок Киеву?

- Тут есть нюанс. «Леопарды» же поставляются не с заводов Германии, а фактически из боевых частей. Пик их массового производства прошел давно. Да, они еще выпускаются — но в довольно ограниченном количестве. Их последние модификации очень дорогие. И производят машины, в основном, на экспорт. Украине будут передавать ранние, старые модификации. Запасы их довольно большие — более тысячи в Европе. И Берлин больше не запрещает другим странам передавать их Киеву. Но возникает вопрос — а чем заместить? И получится ли это сделать в короткий срок? Ответ на второй вопрос — нет.