Танки будут, просто не сейчас: США обескуражили Украину решением по поставке «Абрамсов»

В Вашингтоне начали планировать миропорядок после спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц, как ожидается, вот-вот объявят о поставках американских и немецких танков Украине. Но, как пишет The Washington Post, ВСУ получат «Абрамсы» не раньше весны. А издание ABC со ссылкой на американского чиновника отмечает, что до Украины танки доберутся вообще через год. Та же история с немецкими «Леопардами»: в Берлине не раз говорили, что дело это не быстрое. На фоне постоянных вбросов о готовящемся в ближайшее время «контрнаступе» украинских войск такие оговорки выглядят несколько странно, ведь танки нужны, прежде всего, именно для наступления. Выходит, раньше лета решающих событий на поле боя не ждать?

Но это с точки зрения борющегося против России Запада. А Россия так может и не считать, свои военные планы она уж точно строит без учета западных «интересов». О них, кстати, и может говорить значительная задержка с поставками танков на Украину. Как пишет обозреватель The Washington Post, решение Вашингтона поставить танки Киеву, но не прямо сейчас, а гораздо позже, связано с тем, что администрация США уже думает о том, как помочь Украине защититься от «будущей агрессии» России.

При этом автор американского издания, со ссылкой на госсекретаря Блинкена, поясняет, что новая «структура сдерживания» Москвы подразумевает, в первую очередь, «предоставление Украине инструментов, необходимых ей для самозащиты» - мощных систем вооружений, особенно бронетехники и ПВО. То есть речь о скором принятии Украины в НАТО, о чем ратовали еще совсем недавно, уже не идет. Пусть защищается сама, а мы ей все необходимое для выматывания России подкинем.

Иными словами, Запад по-прежнему нацелен на стратегическое поражение России, но не ожидает, что это может случиться в ближайшем будущем, хотя и повторяет заклинания о «скорой победе Украины». И ввязываться в конфликт напрямую тоже не собирается - Блинкен, как пишет The Washington Post, подчеркнул, что подход президента Байдена к событиям на Украине исключает возникновение Третьей мировой войны.

Блинкен, поясняет газета, считает, что Россию от эскалации конфликта сдерживает «подавляющая мощь НАТО». И со ссылкой на чиновника, «знакомого с мышлением Блинкена», дает замечательную формулу видения ситуации из Вашингтона: «Путин продолжает держать определенные силы в резерве из-за своих неуместных опасений, что НАТО может напасть на Россию». Действительно, как можно не верить в миролюбие военного альянса Запада, который только тем и занимается, что неустанно борется за мир?

Но, оказывается, не все так просто в этой борьбе. Почему Блинкен не критиковал Германию за долгое нежелание поставлять «Леопарды» на Украину? Потому что «руководство альянса потратило более года на то, чтобы удержать проукраинскую коалицию от распада», раскрывает секрет «единства» НАТО The Washington Post. Госсекретарь США потратил сотни часов на уговоры (а может, что и посильней использовал) коллег, чтобы сохранить единый фронт Запада против России. Немцы, выходит, сопротивлялись, но не так, как под Берлином в 45-м…

Так что танки для Украины, это, получается, задел на будущее. Вашингтон уже начал планирование последующего порядка, который включает «построение системы военно-политических союзов, способных восстановить и сохранить разрушенный Россией мир». Роль Украины в нем - долговременное сдерживание, при помощи западного оружия, России, лишение ее возможности «передохнуть и перегруппироваться».

«Восстановить и сохранить» - это, разумеется, про однополярный американоцентричный миропорядок, «основанный на правилах». Но именно стремление Запада сохранить свою мировую гегемонию стало причиной конфликта на Украине. А пропущенный через мясорубку фарш, как известно, обратно не прокручивается.