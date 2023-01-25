Ядро Земли остановилось, магнитное поле вот-вот исчезнет: планету ждут масштабные перемены

Китайские исследователи огорошили: ядро Земли, ее самая глубинная часть, перестала вращаться. Фото: Shutterstock

Китайские исследователи огорошили: ядро Земли, ее самая глубинная часть, перестала вращаться. А может, даже стало двигаться в противоположную сторону, нежели вся остальная планета. Скандал невероятный: часть ученых говорит, что конец света наступает прямо сейчас. Часть не верит китайским данным. KP.RU поговорил с российскими учеными, и вот что оказалось: нашу планету в самом деле ждут масштабные перемены. И мало не покажется всем. Но дело, возможно, вовсе не в ядре. Распутываем эту непростую историю шаг за шагом.

ЖИДКИЕ НЕДРА

Все помнят картинку из учебника: кора, на которой мы строим города, выращиваем хлеб и вообще существуем, довольно тонкая, десятки километров. В центре планеты – относительно небольшое железное ядро. Именно оно создает магнитное поле Земли. А магнитное поле защищает нас от космической радиации. Посмотрите на другие планеты, да хотя бы на Марс, где магнитного поля практически нет. Лучше всю жизнь прожить в Чернобыле, чем минуту на Марсе, радиация полощет непрерывным дождем. Защищают нас, конечно, и атмосфера, но в основном – магнитное поле.

Между ядром и корой – мантия, она жидкая. Материки, которые мы видим на карте, плавают в мантии. Сопоставьте очертания западной Африки и восточной части Южной Америки. Они совпадут. Когда-то это был один материк. Потом треснул и расплылся в стороны, образовав Атлантический океан. Все это из-за того, что мантия жидкая.

И, конечно, Земля вращается вокруг оси, но, раз она составная, не цельная, она как целое вращаться не может. Покрутите сырое яйцо. Видите, оно крутится плохо. А повращайте круто вареное – совсем другое дело. Цельные тела (вареное яйцо) крутятся одной массой. В сыром яйце, как в Земле, есть ядро (желток), мантия (белок), кора (скорлупа); внутренние части норовят прокрутиться своим манером и тормозят движение яйца в целом.

Такова общая обстановка у нас под ногами. Но китайские ученые говорят: там, внутри, что-то сломалось. Что именно?

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ГОЛОСУ БЕЗДНЫ

Как мы вообще можем судить о ядре, если наша самая глубокая скважина – жалкие 10 километров? Косвенно. Производим взрывы. Взрывная волна идет вглубь, отражается от слоев внутри. Мы ее принимаем и по этому «эху» делаем выводы. Еще лучше – землетрясения. Это «взрывы» колоссального масштаба. Они пронизывают Землю насквозь.

Диаметр ядра около 7 тысяч километров. В самом центре ядра суперплотный железный шар диаметром 2400 км. Этот желвачок окружен, как капуста листьями, слоями, состоящими из опять же железа и некоторых других веществ.

И считалось, что внутреннее ядро Земли, то, которое бескомпромиссно железное, вращается чуть быстрее всего остального. И вот как это выглядит: в моменте ядро чуть забегает вперед от вращения всей планеты. А по итогам года накапливается разница побольше, и ядро опережает все остальные недра на одну десятую градуса. Это напоминает эскалатор: вы же замечали, стоишь, никуда не идешь, а перила чуть вперед идут. Хотя все вместе вы движетесь вверх.

Эту особенность ядра выяснили в 90-е годы, и думали, так всегда и бывает. Но – новые землетрясения, новые данные, и что-то сомнения стали закрадываться. Буквально в прошлом году появилась информация, что около 1970 года ядро едва двигалось, затем стало ускоряться, что и заметили в 1990-е. А потом?

А что потом, как раз и раскрыли китайские ученые Йи Ян и Сяодун Сун. Согласно их новейшим данным, железное внутреннее ядро, то самое, которое, как перила эскалатора, заметно опережало вращение планеты в целом, остановилось. И вот-вот примется вращаться в обратную сторону. А не разнесет ли оно всю нашу бедную планету?

Планету ждут масштабные перемены Фото: Shutterstock

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Вы скажете: ну и пользы мне знать, что там внутри как вращается. Мало ли у меня проблем! Не скажите: дело тут такое, что по всем шандарахнет.

Мы уже говорили: магнитное поле – щит для всей жизни. Нет магнитного поля – суши весла и залезай в бункер от космической радиации. А она, радиация, бывает двух видов. Довольно щадящая от Солнца (но все равно жутко жестокая), и разрушающая от нашей Галактики в целом. Так вот, единственная частица радиации из Галактики, которая все-таки прорывается через защиту, в состоянии вывести из строя компьютер, например, на самолете. И такие случаи уже были. Хорошо еще, что солнечная радиация как бы выдавливает галактическую, а то бы мы не смогли ни одного компьютера собрать, все бы ломалось.

Откуда берется магнитное поле? Его создает то самое железное ядро. Как именно, ученые спорят, но сам факт неоспорим. Да и логично: если у тебя в недрах круглая железяка, стоит ли удивляться, что вся планета – гигантский магнит?

Но теперь мы видим, что с этим ядром что-то не то. И спрашиваем: а не исчезает ли и магнитное поле? Если оно создается, например, вращением ядра, а ядро остановилось… Так может, поля уж и нет никакого, так, остатки? Самое жуткое, что все это происходит не на горизонте тысячелетий, а прямо на наших глазах.

И это не фантазии. Земля периодически теряет магнитное поле. Примерно раз в сорок тысяч лет. И вот как это бывает: сначала поле пропадает. Происходит это быстро. И некоторое время, например, три тысячи лет, Земля вообще лишена магнитного поля. А потом оно рывком возвращается… но вместо северного магнитного полюса – южный. Переполюсовка. Узнали об этом, изучая древние пески и глины: они хранят старую намагниченность, так что там все видно с точностью до года.

И вот страшная тайна – а что на планете в это время происходит? А никто толком не знает. Массового вымирания вроде бы нет. Как-то растения и животные выдерживают. А мутации? Примерно во время последнего инцидента появился Человек Разумный. Не есть ли он мутация от потока радиации? Недавно в Новой Зеландии нашли окаменевшее дерево, которое росло прямо в момент катастрофы. И в его годовых кольцах – ценнейшие сведения. Дерево огромное. Везут сейчас в мировые научные институты, будут изучать.

Да вот только успеют ли? Похоже, все происходит прямо сейчас. И что нам древность? Тогда не было компьютеров, от которых зависит сегодня вся наша жизнь. Как ударят по ним потоки радиации с неба, так пиши пропало технологической цивилизации. Снова в пещеры уйдем. И будем заодно мутировать. Может, в результате появится сверхчеловек? Может, только с лучиной и без компьютеров.

ГОТОВИТЬСЯ БЕСПОЛЕЗНО

Кандидат наук, сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Валерий Петров с порога вроде бы успокоил: китайское исследование – сущая, плохо проверенная, ерунда:

- Это полная чушь. Этого не может быть, потому что не может быть никогда, - отрезал он.

Петров не одинок: многие исследователи китайцам не поверили. Уж очень тонкие явления приходится ловить, слушая эхо землетрясений. Ошибиться – как стакан воды выпить. Какое-то свое движение у ядра, конечно, есть, говорит Петров, но медленное: полный оборот ядро совершит где-то за миллион лет. Ученые пытаются выловить эффект на уровне микросекунд. Так что принять «шум» за точные данные немудрено.

Вот и хорошо! Забыли о ядре! Но тут Петров неожиданно говорит: а вот признаки, что магнитное поле вот-вот исчезнет, в самом деле очевидны. Как? А вот так:

- Вот уже лет 200 поле неуклонно уменьшается. Затем, оно становится структурно сложнее. На «бытовом» уровне мы видим это усложнение как движение магнитных полюсов. Вы наверняка читали, что в последнее время магнитные полюса словно сорвались со своего места и стали быстро двигаться (правда, теперь вроде уже замедляются). По аналогиям с прошлым мы знаем, что так бывает накануне переполюсовок. Да и пора уже! Есть некое среднее время, когда переполюсовки происходят, мы уже это время превысили, - говорит он.

Петров уверен: магнитное поле, скорее всего, исчезнет в следующие две тысячи лет. Плюс-минус. Может, завтра. Может, в следующем тысячелетии. Все равно по историческим меркам вот-вот. И что? Гибель всего? А вот бояться не надо, уверяет ученый:

- Уровень радиации вырастет в самом деле в два-три раза. Но нынешний естественный фон далек от предельно допустимого. Даже если его увеличить, жить можно. У нас на Земле есть места, где радиационный фон превышен на порядок (например, магнитное поле практически не защищает зоны полярных сияний). И, хоть там мало людей живет, но живут же, - говорит Петров.

Все дело в том, что, помимо магнитного поля, радиацию тормозит и атмосфера. А она-то никуда не денется.

Но самое главное: вопреки распространённому мнению, магнитное поле не исчезает полностью, объясняет ученый. Исчезает главное поле, которое заставляет стрелку компаса смотреть на север. Но энергия поля уходит в десятки, сотни микрополей, то есть на Земле вместо одного магнитного полюса появляется таких полюсов множество.

- Компасом пользоваться не получится, - говорит Петров, но дает понять, что это, пожалуй, самое страшное последствие.

Так или иначе, жить нам в эпоху перемен! Ученые, пожалуй, впервые акцентируют, что до исчезновения магнитного поля – всего ничего. Какие будут последствия – тема отдельного разговора. Для нас, вероятно, действительно почти никаких. Для машин и компьютеров, наверное, все серьезнее. Те же системы ориентации завязаны на магнитное поле, на компасы. И вот ничего этого нет. Ладно, доживем – увидим.