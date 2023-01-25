В финале третьего сезона тревел-шоу «Мои университеты. Будущее за настоящим» на НТВ покажут выпуск про МГУ имени М.В. Ломоносова

Фото: АНО «Национальные Приоритеты»

Выход серии приурочен ко Дню студента и Дню основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ).

Ведущими нового выпуска станут телерадиоведущая Тутта Ларсен и школьник Никита Жоричев. Они отправятся в Московский государственный университет имени

М.В. Ломоносова (МГУ) – альма-матер великих учёных, колыбель русской науки и истинную достопримечательность Москвы.

В стенах МГУ Тутта Ларсен и Никита Жоричев научатся готовить с помощью бактерий, попробуют передать мысли искусственному интеллекту и вместе со студентами вуза споют со старейшим любительским хором России.

Фото: АНО «Национальные Приоритеты»

Зрители смогут увидеть, как искусственный интеллект помогает ставить медицинские диагнозы. Такие проекты развиваются в Центре компетенций Национальной технологической инициативы по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ.

Также в выпуске расскажут об уникальных «умных лазерах», генетических исследованиях и работе научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в агропромышленном комплексе».

Фото: АНО «Национальные Приоритеты»

«МГУ – это ведущий университет страны. Сегодня, 25 января, нам исполняется 268 лет, а через два года Московский университет отметит 270-летие. Сочетая накопленные за столетия традиции и инновации XXI века, сегодня мы концентрируем беспрецедентные усилия на развитии междисциплинарных научно-образовательных школ. Это принципиально новый подход и к учебному процессу, и к исследовательской работе. Он позволяет налаживать связи между различными дисциплинами, создавать эффективные команды ученых, искать и находить новое знание на стыке идей и специальностей. Самое главное – это дает возможность вовлекать в процесс познания студентов, формирует у них мотивацию к научной работе, открывает перспективу участия в решении по-настоящему важных задач. Это ноу-хау Московского университета, наш вклад в развитие высшей школы и страны в целом», – сказал ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, Президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий.

Фото: АНО «Национальные Приоритеты»

Проект НТВ «Мои университеты. Будущее за настоящим» рассказывает о лучших университетах, институтах и академиях России, развивающихся благодаря мерам национального проекта «Наука и университеты». Проект входит в инициативу Десятилетия науки и технологий в России.

В каждой серии проекта двое ведущих – взрослый и подросток – пытаются ответить на вопрос: «Куда пойти учиться?». Они едут в один из университетов страны, чтобы доказать, что хорошее образование можно получить не только в столице, но и в регионах.

«Мы вместе с командой НТВ запустили тревел-шоу «Мои университеты. Будущее за настоящим» в Год науки и технологий, который затем трансформировался в Десятилетие. Телепроект стал частью инициативы «Инфраструктура для популяризации науки, создание контента». С 2021 года съемочная группа НТВ посетила 37 вузов, которые входят в число активных участников национального проекта «Наука и университеты». Ведущие показали, как устроена студенческая жизнь в разных регионах нашей страны, изучили инфраструктуру университетов, организацию быта и досуга, специфику и содержание образовательных программ, а также узнали, в каких научных проектах можно поучаствовать, какие спортивные и творческие секции посещать», – прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Фото: АНО «Национальные Приоритеты»

В выпусках трех сезонов ведущие рассказали о развитии науки и образования в вузах Архангельска, Астрахани, Белгорода, Великого Новгорода, Владивостока, Волгограда, Ижевска, Иркутска, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кирова, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Пскова, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Ставрополя, Тамбова, Томска, Тулы, Ярославля.

«В проекте «Мои университеты. Будущее за настоящим» мы хотели показать все многообразие вузов страны. Поэтому за три сезона вместе с простыми школьниками и звёздными ведущими посетили десятки городов от Калининграда до Владивостока. Но история была бы неполной без главного учебного заведения страны – Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Это – сердце, мозг и душа отечественного образования; славная история и яркое будущее российской науки. Именно поэтому мы решили завершить третий сезон столь мощным аккордом, посвятив его Дню студента и дню рождения МГУ. С праздниками!», – поделился автор и ведущий проекта, член Академии российского телевидения Сергей Майоров.

Фото: АНО «Национальные Приоритеты»

Выпуск про МГУ станет заключительным в третьем сезоне. Помимо МГУ участниками третьего сезона стали Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Удмуртский государственный университет, Московский авиационный институт, Северо-Кавказский федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, Российский университет дружбы народов, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Волгоградский государственный технический университет, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского (СГУ), Приволжский медицинский университет, Российская академия музыки имени Гнесиных, Вятский государственный университет, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина.

Посмотреть выпуски можно на странице проекта на сайте НТВ

СПРАВОЧНО:

С 2022 по 2031 год в России идет Десятилетие науки и технологий. Его основные цели - привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки.

Более подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах Десятилетия науки и технологий – на сайте наука.рф