Верховный суд разрешил пить алкоголь за рулем. Но с важной оговоркой

Сначала - доехал до места и припарковался, потом - выпил. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сначала - доехал до места и припарковался, потом - выпил. Смотрите не перепутайте! И тогда вас не должны наказывать за пьянство за рулем. Так постановил сам Верховный суд.

Высшая судебная инстанция озаботилась этой проблемой не просто так. Еще весной 2022 года в Москве гаишник составил протокол на пьяного автомобилиста. На суде инспектор признался: «нарушитель» просто стоял рядом со своим BMW, будучи навеселе. Машина никуда не ехала, мотор был заглушен. Но мирового судью это не смутило: он признал водителя виновным в «управлении транспортным средством в состоянии опьянения», лишил прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Нарушитель возмутился, подал апелляцию и в итоге дошел до Верховного суда. Водитель с адвокатом упирали на формулировки и простую человеческую логику: как можно обвинить человека в «управлении транспортным средством» в каком угодно состоянии, если это самое средство стояло неподвижно?

И Верховный суд постановил: автомобилиста наказали незаконно. Жалобу водителя велено удовлетворить, все предыдущие судебные решения против него отменить, дело прекратить, деньги и права - вернуть. Заодно Верховный суд разъяснил, в каких случаях можно наказывать пьяного водителя. Цитируем постановление:

«При рассмотрении дел об административных правонарушениях в области дорожного движения необходимо учитывать, что управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве».

Выходит, есть машина не «перемещается в пространстве», то и наказывать за пьянство никого нельзя.

Означает ли это, что вам можно смело садиться в свою припаркованную во дворе машину, открывать шампанское и поднимать тосты за здоровье верховных судей? И да, и нет. «Нет», потому что российское право не является прецедентным. То есть судьи при вынесении решения не обязаны копировать решения своих коллег, пусть даже самых верховных. «Да», потому что постановление Верховного суда – это не просто бумажка, а разъяснение того, как именно должны применяться законы. И если мировой суд отнимет у вас права за пьянство в припаркованном автомобиле, вы сможете подать апелляцию и докажете свою правоту. Даже если для этого придется дойти до Верховного суда.

Правда, на это может уйти много времени - московский водитель BMW доказывал свою невиновность больше полугода. Так что лучше все-таки лишний раз не провоцировать гаишников и мировых судей.