«Погиб наш Шуйский батюшка!»: Под Артемовском убит священник, спасавший раненых

Вытаскивая раненых бойцов с поля боя, погиб иеромонах Дамаскин (Денис Александрович Волин). Фото: t.me/olegsepar

22 января Небесный взвод погибших в зоне СВО священников принял нового воина Христова - иеромонаха Дамаскин (в миру Денис Волин) из Шуйской епархии Ивановской области. Он погиб как герой, вытаскивая раненых под Артёмовском.

Руководитель православного телеканала «Спас» Борис Корчевников так написал об иеромонахе Дамаскине: «Отец Дамаскин сам был из казаков и как никто умел найти подход к сердцу солдата. Бойцы его очень любили. Рассказывают, что он погиб, вытаскивая раненных с поля боя. Царствие Небесное. Помяните. Помолись там о нас и о нашей Победе, отец Дамаскин».

Денис Волин возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии, руководил поисковым и казачьим отрядом «Православная дружина в честь Святого благоверного князя Александра Невского» в школе-интернате при мужском монастыре. За свою поисковую деятельность по увековечению павших героев Войны он был отмечен наградами.

Его воспитанники, которых так и называли - «дамаскинцы» до сих пор не могут поверить в случившееся. Многочисленные мальчишки, которые были вовлечены священником в поисковое движение вместе с ним искали погибших бойцов Красной Армии и сохраняли о них память навеки. Теперь им предстоит хранить память о своём руководителе.

«Погиб наш Шуйский батюшка!» - разнеслось по соцсетям. Увы, на данный момент его тело ещё не вывезено с поля боя, так как находится под обстрелом. Недавно командир батальона «Восток" Ходаковский назвал проблему выноса раненых с поля боя одной из самых тяжелых зимой, когда солдаты, спасающие товарища хорошо заметны на степной открытой местности, и сами становятся мишенью.

Именно так, судя по первым сообщениям, пытаясь вынести раненых в тыл, и погиб шуйский священник.

Вечная память.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

"Небесный взвод" священников, погибших в ходе Спецоперации

1 декабря 2022 года в Храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл встретился со священнослужителями которые работают в зоне С/ВО. Там же он перечислил священников погибших при исполнении своего долга на фронте.

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Иерей Александр Цыганов, военный священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма благоверного князя Александра Невского г. Пскова. Получил ранение вместе с погибшим отцом Михаилом Васильевым 6 ноября 2022 года и скончался от ран 21 ноября. Срочную воинскую службу проходил в ВДВ. Не раз уже в сане священника прыгал с бойцами ВДВ с парашютом, в том числе участвовал в парашютном десанте бойцов ВДВ на Северный полюс. Самый молодой священник из погибших, ему было 35 лет.

Иеромонах Дамаскин, в миру Денис Волин, Шуйской епархии Ивановской области погиб 22 января 2023 года под Артёмовском, оказывая помощь раненым. Отец Дамаскин возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии.