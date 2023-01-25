Врачи спасли жизнь Стаса Садальского: «Прибыл из реанимации!»

Станислав Садальский сутки пробыл в реанимационной палате. Сейчас долечивается уже в обычной. Через пару дней будет дома. Фото: телеграм-канал Садальского.

Стас Садальский сутки провел в реанимации, но опасность для жизни уже миновала – врачи спасли артиста. Ночью 24 января 71-летнего Садальского госпитализировали по «Скорой», привезли в Боткинскую больницу, где положили в реанимационное отделение. Днем 25 января Стас Садальский был переведен из реанимации в обычную палату – и смог воспользоваться телефоном, сообщив в соцсетях о своем самочувствии и чудесном спасении. Что же случилось с заслуженным артистом?

Многие ошибочно трактовали слова Садальского, предположив, что актер прямиком из реанимации отправился домой. Однако Станислав Юрьевич пока в больнице: его просто перевели из реанимации, после чего артист стал благодарить врачей и смог воспользоваться телефоном. Через несколько дней Садальский будет дома, а пока долечивается. 20 января Садальский прилетел из Грузии – ездил на похороны Вахтанга Кикабидзе. В ночь на 24 января Станислав Юрьевич вызвал «Скорую» - били резкие боли, падение давления. Диагностировали внутреннее кровотечение. По предположению артиста виной тому: прием разжижающих кровь препаратов, злоупотребление лимоном и имбирем, переживания, смерть друзей…. Сначала кровотечение не останавливалось, но врачи стабилизировали ситуацию.

25 января Станислав Садальский сообщил подписчикам в телеграм-канале: «Я снова с вами и снова на связи после небольшой кровопотери на «поле боя». Прибыл из реанимации, а тут миллионы звонков и сообщений. Не могу ответить на все, но я всем и каждому в отдельности благодарен за молитвы и поддержку. Люблю вас! Огромное спасибо врачам Боткинской - обогрели, залатали. А латать было что». Артист благодарит врачей, а также остался доволен состоянием столичной клиники: «Прекрасное состояние больницы».

Садальский показал свою палату. Фото: телеграм-канал Садальского.

Спектакль «Скупой папик» в Мурманске с участием Станислава Садальского перенесли с 25 января и 26 января на 17 и 18 мая. Садальский просит зрителей не сдавать билеты и обещает зрителям в мае бонусом третье отделение. А вот 6 и 7 февраля врачи пообещали отпустить Садальского на гастроли в Архангельск и Северодвинск.

Однако волнений у заслуженного артиста Садальского впереди ожидается немало. Народная артистка Татьяна Кравченко сообщила kp.ru о том, что подает на Садальского в суд: «То, что Садальский говорил относительно нашего театра – это чудовищная ложь. То, что он говорит обо мне – это подлый и оскорбительные бред. Неправда и то, что по моей вине был сорван спектакль. Никакого срыва не было. Вместо меня ввели другую актрису. Я подаю на Садальского в суд за клевету». Ранее Станислав Садальский намекал в соцсетях на то, что Кравченко не приехала на гастроли в Санкт-Петербург с антрепризным спектаклем «Гвоздь сезона» из-за проблем с алкоголем. Садальский и Кравченко играют в этом спектакле главные роли. Татьяна Эдуардовна сообщила, что отказалась выходить с Садальским на одну сцену из-за того, что он распространяет сплетни о театре Ленком, где она работает и оскорбляет директора театра Марка Варшавера. Кравченко не намерена прощать обвинения и серьезно настроена идти в суд. Станислав Садальский бодрости духа не теряет: шутит, что попал в реанимацию из-за «колдовства» экс-подруги Татьяны Кравченко.

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