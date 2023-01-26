Министру науки показали, как печатают человеческие уши

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В День студентов министр науки и образования Валерий Фальков решил поздравить тех из них, кто находится на переднем крае науки. Лабораторный корпус Национального исследовательского научно-технического университета «Московский институт стали и сплавов» (МИСиС) в вузе официально называют «Точкой инноваций». Министру показали лишь малую часть «Точки» – 3 из 40 лабораторий – но такие, которые относятся к категориям и передовых, и молодежных… А сопровождавшие его журналисты убедились, что МИСиС уже совсем не тот, что раньше.

Как сообщили KP.RU в пресс-службе Миобрнауки, МИСиС выбрали для официального праздничного шоу потому, что в вузе по госпрограмме «Приоритет 2030» ведутся прорывные разработки. Пока министра заводят в закрытую (вход только в спецодежде, которой на всех не хватает) лабораторию «перспективной солнечной энергетики», пытаюсь выяснить у ректора Алевтины Черниковой, как МИСиС дошел до жизни такой, что теперь тут занимаются такими далекими от стали и сплавов темами.

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«И сталью, и металлургией, и материаловедением мы продолжаем заниматься, - успокоила ректор. – И мы вовсе не разбрасываемся. У нас есть пять комплексных проектов, которые можно назвать междисциплинарными или межотраслевыми, наши разработки нацелены на их выполнение. Это материалы будущего, квантовый интернет, экология, биоинженерия и цифровой бизнес».

Фальков тем временем перемещается в следующую лабораторию, которая похожа на цех, уставленный роботами-манипуляторами. Но это биопринтеры, на которых печатают человеческую кожу и человеческие уши. Одно такое ухо, не розового, а жутковатого бело-жёлтого цвета, дают ненадолго подержать министру. В упаковке. Высокий брюнет в белом халате рассказывает о том, что ухо еще будут испытывать.

Спрашиваю очень молодого человека, неожиданно оказавшегося директором целого биомедицинского центра из нескольких лабораторий, как здесь это происходит? Тянуть за уши будут? «В том числе, - улыбается Федор Сенатов. – Но самое главное испытание – на свиньях. Пришиваем на голову ей сверху еще одно ухо. Если приживется – то сделано хорошо. Последние испытания идут нормально, свинья с ухом уже несколько месяцев бегает».

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Технология печатания органов из смеси коллагена, выращенных из человеческих клеток тканей и полимеров была создана российским ученым Владимиром Мироновым, который долгое время жил и работал за рубежом – в том числе в США и в Бразилии. Теперь биопечать существует во всех развитых странах мира. Но российские ученые по-прежнему в числе первых – ведь сам Миронов вернулся в Россию и обучил их.

Технологию эту, как и новые органы для имплантирования, ждут во многих больницах, ожоговых центрах и госпиталях, в том числе военных. Но пока людям напечатанные здесь импланты не пересаживали. Ждут в том числе окончания работы над более совершенной конструкцией биопринтера, которую доводят до совершенства здесь же.

Владимир Миронов, как выясняется в ходе дальнейшей беседы, не единственный ученый, вернувшийся с Запада в Россию. Поэтому, когда среди прочего министр говорит, что получение ученой степени без диссертации (по совокупности научных работ) будет внедрено «в ближайшее время и очень скоро», это вызывает общий восторг.

«Многим ребятам, возвращающимся в Россию и имеющим западные степени, не придется здесь доказывать, что они не верблюды, - объясняет мне стоящая рядом девушка в белом халате. – И многие студенты, которых немало в здешних лабораториях, уже сделали столько, что на докторскую хватит. А это значит, что теперь их труд может быть отмечен по достоинству».