«Недвижимость никому не нужна»: Лолита жалеет, что накупила столько квартир в Москве

Лолита Милявская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лолита Милявская – одна из самых высокооплачиваемых звезд в нашей стране. Свои гонорары артистка долгое время вкладывала в недвижимость. Приобретение квартир в Москве она считала отличной возможностью сохранить заработанные деньги. Но сейчас артистка считает, что зря накупила столько недвижимости.

– Если бы я была умнее, не накупала бы столько квартир, сколько у меня есть на данный момент, – рассказала Лолита «МК». - Потому что они теперь требуют постоянного ухода. Но у меня – коммунальное детство. Когда ты живешь длительное время в коммуналке, тебе кажется, что своя квартира – это круто! А потом еще одна – она будет квартирой ребенка. А потом с годами выясняется, что нафиг ничего никому не надо. Особенно в наше время – все этого ничего не стоит.

Певицу особенно раздражает, что в купленных квартирах постоянно что-то ломается, например, прорывает трубу, и она затапливает соседей. Из-за того, что Лолита постоянно уезжает на гастроли, контролировать свою недвижимость должным образом у нее не выходит. Многие коллеги звезды сдают квартиры и зарабатывают на этом. Но Лолита говорит, что это не ее вариант: ей жалко, что жильцы «убивают» мебель и хороший ремонт.

Певица признается, что давно перестала тратить деньги на крупные покупки. Сейчас у нее есть все, что нужно для счастья. Заработанные гонорары она тратит на помощь родным и друзьям.

– Все, что я хотела, уже купила, – говорит Лолита. – У меня есть хорошая машина, дача, квартиры. На самом деле у меня огромное количество других статей расхода. Я очень много средств вкладываю в работу. Плюс я плачу зарплату своему коллективу.

Кроме недвижимости в Москве Лолита несколько лет назад купила квартиру и дом в Болгарии. Недавно артистка сообщила, что поставила рабочий график на паузу ради отдыха. Певица улетела в отпуск в Болгарию, где вдали от шума и суеты собирается провести несколько недель. Артистка призналась, что чувствует себя совершенно счастливой.

- Доехала к себе в дом. Швабра, пылесос, моющие средства, дрова и все, что надо для творческого отпуска без песен. Люблю я это дело! Никаких макияжей, каблуков, расчесок! Завидую «тетенькам», у которых только красивые фотки и хватает времени на подбор ракурсов, - пошутила 59-летняя Милявская.

Лолита рассказала, что в ближайшие дни собирается гулять по деревне в старой теплой куртке вместе с лабрадором Боцманом. В видео, опубликованном в соцсетях, артистка показала горный пейзаж возле своего дома и большую придомовую территорию с беседками и бассейном.