Валерия рассказала о предсмертном желании Иосифа Пригожина

Валерия. Фото: Дамир ЖУКЕНОВ.

Иосиф Пригожин и Валерия женаты уже 18 лет, и все эти годы продюсер не перестает восхищаться супругой. Певица не раз говорила, что в их браке кипят итальянские страсти – они постоянно спорят. Но при этом остаются одной из самых крепких и любящих пар отечественного шоу-бизнеса. В новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Валерия призналась, что в очередной раз убедилась в искренности супруга.

Во время пандемии коронавируса Иосиф тяжело заболел, и был буквально на волосок от смерти. Дело было в Дубае, продюсера поместили в реанимацию местного госпиталя. Ситуация оказалась настолько серьезной, что Иосиф морально был готов к уходу. У него состоялся серьезный разговор с женой, во время которого он озвучил свое последнее желание. Даже в такой тяжелый момент Пригожин пекся о благополучии супруги. Продюсер попросил Валерию… больше не выходить замуж.

«Вот если я умру, ты замуж не выходи официально. Тебя обманут, как липку обдерут!» - со слезами на глазах процитировала Валерия мужа.

Во время пандемии коронавируса Иосиф Пригожин был на грани смерти. Продюсер попал в клинику в Дубае. Фото: соцсети.

По словам Иосифа, тогда он пережил «восемь дней ада». У Пригожина начался цитокиновый шторм, и врачи с трудом вытащили его из этого состояния.

За Иосифа Пригожина Валерия вышла замуж после развода с продюсером Александром Шульгиным. Певица родила от него двух сыновей и дочь. Брак с известным композитором подарил артистке не только ее самые известные хиты, но и много боли. Вдоволь натерпевшись от мужа-тирана, певица со скандалом ушла от него.

Ранее в одном из интервью Пригожин рассказывал, что никогда не пытался разобраться с бывшим мужем Валерии.

- С Шульгиным на этот счет я никогда не хотел поговорить. А зачем? Как вы себе это представляете? Включите логику. Благодаря тому, что он был негодяем, я стал счастливым человеком. Если бы он был хорошим, мне бы не досталась эта женщина с ее прекрасными детьми. Поэтому во всем плохом я всегда вижу хорошее, - считает продюсер.

Пригожин принял детей Валерии как родных. Ему удалось сразу расположить их к себе. Продюсер женился на Валерии, когда ее дочери Анне было 12 лет.

- Он заменил мне отца. Я не называю его папой, но когда я общаюсь с друзьями, я всегда говорю: «О, батька звонит». По-моему, это героизм. Он полюбил женщину и взял ответственность за ее детей и любил, хотя не обязан был, - рассказывала Анна о своем отчиме.