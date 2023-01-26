Билл Гейтс пророчит человечеству светлое будущее

Билл Гейтс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский миллиардер Билл Гейтс, который тратит большую часть своего времени на изучение глобальных угроз существованию человечества, например, таких как изменение климата или пандемий, заявил, что нынешнему и последующим поколениям повезло в сравнении с теми, кто родился раньше.

В доказательство своих слов Гейтс привел такую статистику: еще 300 лет назад большинство людей умирали, не дожив до 40-летнего юбилея, а на сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни в США перевалила за 76 лет.

Всего лишь век назад в мире отмечалась высочайшая детская смертность, а теперь этот показатель стремится к минимуму, а достижения в области медицины позволяют надеяться, что в самом скором будущем человечество победит рак и полиомиелит.

Гейтс отметил, что далеко не все инновации несут людям благо, например, ядерное или биологическое оружие, но он верит, что человечеству хватит здравого смысла не истребить себя.

– Количество людей в мире, которые получают образование, качество инструментов, которые у нас есть для продвижения наших инноваций, будь то в области здравоохранения, энергетики или образования – это фантастические вещи… Современность также сопряжена с некоторыми рисками, но в целом я невероятно оптимистичен, – заявил миллиардер.