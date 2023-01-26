Следователи СК России собирают показания в Соледаре и в пригородах Артемовска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

На совещании было заявлено, что следствием продолжается работа с националистами полка «Азов» (деятельность запрещена на территории РФ), в ходе которой выявлены новые факты жестокого обращения с гражданским населением.

«Так, в апреле 2022 года в Мариуполе в ответ на просьбу раненой пожилой женщины об оказании помощи военнослужащий полка «Азов» (запрещен в РФ) с позывным «Админ» произвел три выстрела ей в голову. Следствием установлена личность причастного к этому преступлению, им оказался Алексей Журавский. В настоящее время с его участием проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий», - доложили Бастрыкину на совещании.

Также стало известно, что следователи СК России уже приступили к работе по фиксации преступлений киевского режима, а также установлению причиненного ущерба на освобожденных от неонацистов территориях в Соледаре, пригороде Артемовска (Бахмут) и ряде прилегающих к ним поселков.

«Организованы выезды в пункты временного размещения жителей указанных населенных пунктов, допросы эвакуированных гражданских лиц, которые рассказывают о зверствах украинских военных, совершавших обстрелы жилых домов и убийства мирного населения», - сообщили в СК России по итогам встречи.

Кроме того, следователи продолжают работу по фиксации и расследованию преступлений, связанных с участием в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников.

«При производстве следственных действий с участием лиц, задержанных в ходе СВО, установлено уже около 200 украинских военнослужащих, которые являются свидетелями пребывания иностранцев в рядах ВСУ», - отмечается в материалах.