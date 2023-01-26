Полезен ли йогурт против гриппа и ковида: ответила микробиолог Анча Баранова

Употребление йогурта, содержащего пробиотики, может привести к благотворному эффекту профилактики респираторных вирусных инфекций. Фото: Shutterstock

Корейские ученые исследовали насущный вопрос, а могут ли йогурты с пробиотиками помогать организму в борьбе с ковидом и свиным гриппом H1N1. Эксперимент проходил в два этапа, сначала на клетках культур «в пробирке», потом на грызунах.

Оказалось, что на мышах и хомячках йогурт работал хорошо. В группе болевших гриппом мышей, которым давали йогурт, снижалась смертность, потеря массы тела у выздоровевших была ниже, чем у животных, которым йогурт не давали. Продукт сработал на иммунитет: у мышей повысилась выработка интерферона-гамма и антительный иммунный ответ. Легкие тоже страдали от болезни меньше. Состояние сирийских золотистых хомячков, которые болели ковидом, но при этом их регулярно кормили йогуртом, улучшилось по схожим с грипповавшими мышками показателям.

- Употребление йогурта, содержащего пробиотики, может привести к благотворному эффекту профилактики респираторных вирусных инфекций, - делают вывод ученые.

Как отмечает в своем блоге микробиолог Анча Баранова, йогурт, которым ученые кормили подопытных грызунов, был просто роскошный и содержал целый комплект полезных микроорганизмов, причем в высоких дозах (в миллиардах колониеобразующих единиц). А вот с магазинными йогуртами так вряд ли получится.

- Дело в том, что выживаемость спор бактерий в коммерческих йогуртах — ниже плинтуса, - пишет ученая. – Особенно если к ним какие-нибудь фруктики добавить, для вкуса, или еще что-нибудь.

Тем не менее, этот эксперимент доказывает существенную пользу, которую в борьбе с инфекциями дает здоровая микрофлора желудка и кишечника. По многочисленным исследованиям микробиота (колонии полезных микроорганизмов) кишечника также влияет на активность мозга и на работу сердца. Чем она более здоровая и разнообразная, тем лучше работают все системы нашего организма.