Новые люди знают, как сделать студентов успешными предпринимателями

Лидер Новых людей Алексей Нечаев (справа) и министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Фото: Артемий Константинов

Накануне Дня студента партия «Новые люди» при поддержке Минобрнауки России и московской мэрии провела Форум молодых предпринимателей «Битва проектов». Там собрались сотни студентов вузов – финалисты очередного сезона программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Инициатором программы ровно год назад выступил Алексей Нечаев, лидер Новых людей и основатель благотворительного фонда «КАПИТАНЫ».

СВОБОДНО МЫСЛИТЬ И БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Сегодня недостаточно быть просто инженером или просто журналистом. За пять лет студенчества нужно не только освоить азы профессии, но и научиться свободно мыслить, ориентироваться в жизни, принимать решения, и брать ответственность, чтобы позаботиться о себе, о близких и своей стране. Всему этому мы учим в программе «Я в деле». Не все из участников станут бизнесменами: главное – дать молодым людям возможность попробовать себя в этом, понять, твое это или нет», — сказал Алексей Нечаев, выступая на открытии форума.

Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди», основатель благотворительного фонда «КАПИТАНЫ». Фото: Артемий Константинов

Он выразил благодарность за поддержку министерству образования, а также московской мэрии и другим партнерам проекта.

«Чувствуем большую поддержку наших коллег — федеральных и региональных властей, Росмолодежи, а также предпринимательского сообщества. Только благодаря совместным усилиям программа «Я в деле» достигла подобного масштаба», – сказал Нечаев.

Всего за год программа «Я в деле» охватила более 250 вузов в 63 регионах России. Уже около 100 тысяч молодых людей смогли попробовать создать и реализовать свой бизнес-проект, приобрели опыт предпринимательской деятельности. Из них 40 тысяч — школьники, а остальные — студенты вузов со всей страны. 10 тысяч студентов стали выпускниками проекта и создали собственные стартапы, многие из которых приносят ребятам первую прибыль.

Ежегодно проходит 2 сезона, по 4 месяца. Каждый состоит из набора практик, курсов и мероприятий, развивающих предпринимательские, коммуникационные и управленческие компетенции.

Министр высшего образования и науки России Валерий Фальков награждает финалистов программы «Я в деле». Фото: Артемий Константинов

«НАМ ПО ПУТИ»

Специальным гостем форума стал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Он высоко оценил программу «Я в деле», назвав ее «ответом на запрос молодежи» и лично вручил награды финалистам.

«Нам очень импонирует, что проект большой, затрагивает многие регионы, он правильно построен, участвуют не только студенты, но и наставники, и, конечно, это отвечает на запрос молодежи, – пояснил глава Минобрнауки России. – Мы уделяем приоритетное внимание развитию предпринимательства в университетах. Таких проектов, как «Я в деле», должно быть много. И конечно, мы откликнулись, когда Алексей Нечаев предложил поддержать программу «Я в деле». Сегодня я убедился, что это было правильное решение. Думаю, нам по пути».

МИР, ГДЕ ЖИВУТ ИНТЕРЕСНО

В этот раз студенчески форум прошел на одной из современных столичных площадок – в Цифровом деловом пространстве. Там было представлено 50 лучших бизнес-проектов молодых предпринимателей: от маркетплейса для художников до новых линеек одежды и медиа-стартапов.

«Сейчас посмотрели стенды 50 лучших проектов. Видно, что ребята вложили в свои проекты душу, много думали, анализировали и действовали. Бизнес получается тогда, когда люди стараются для своих клиентов и стремятся создавать новое – то, что до них не еще никто придумал, – отметил Алексей Нечаев. – Вообще, мир будущего — это мир людей, которые живут интересным делом, а не повседневной рутиной. И сегодня я вижу такой интерес в наших студентах».

Участники программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Фото: Артемий Константинов

По его словам, многие бизнес-идеи родились из стремления молодых людей дать свой ответ на стоящие перед Россией вызовы.

«Это проекты в духе времени, – отметил политик. – И не страшно, если начинающие предприниматели совершают ошибки. Это их первый шаг. Важно, что они получили собственный настоящий опыт, а не просто следовали указаниям других людей. В этом большая ценность».

Представителям самых перспективных бизнес-проектов заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олеся Беленькая вручила денежные призы. Эксперты проекта считают, что наибольшие шансы на успех имеют проекты: Comod (торговая площадка вывода на рынок российских брендов одежды), Pet me (сайт и сообщество «В контакте» для улучшения жизни домашних питомцев), ЛитАрт (маркетплейс, где художники и дизайнеры могут выставить на продажу свои произведения), Fan (телеграмм-бот для поиска соседей и желающих переехать в новый район или город), Eward (система умного гардероба, которая при помощи технологии NFC заменит устаревшие номерки).

«Сегодня вы сделали первый шаг к своему успеху и получили по итогам программы уникальные знания. И теперь главное, чтобы вы реализовывали свои супер-идеи в жизнь», – отметила Олеся Беленькая.

Финалисты программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Фото: Артемий Константинов

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН

Отметим, что программу «Я в деле» ждут изменения. Она будет расширяться – в том числе на новые территории России. А также становиться более специализированной.

Как известно, 2023 год является официальным годом педагога и наставника. Неслучайно после официальной церемонии Алексей Нечаев и Валерий Фальков встретились с наставниками программы «Я в деле» и провели диалог «на равных». Обратная связь от наставников и кураторов проекта в регионах – это понимание, что нужно для его дальнейшего развития, и что актуально для его участников. Наставники рассказали, что есть интерес к созданию различных уровней специализации внутри учебного курса. Например, отдельного трека социального предпринимательства, технологического и геополитического. Кроме того, есть запрос на продолжение работы с выпускниками.

Год работы программы, по словам Алексея Нечаева, показал, что запрос на обучение предпринимательству среди молодежи есть, и программу будут развивать и дальше. В партии «Новые люди» надеются, что в текущем году к проекту подключится еще больше вузов по всей стране. В ближайшее время к программе присоединятся также учащиеся коллежей и техникумов.

Третий сезон стартует уже в феврале. Стать участником проекта могут студенты вузов, подав заявку на сайте ЯВДЕЛЕ.РФ.