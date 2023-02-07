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Политика7 февраля 2023 1:00

Унижения от «ВСУк», нищета, ропот и отчаяние: голая правда о жизни людей в оккупированных Украиной Харьковской и Херсонской областях

«КП» попыталась выяснить, как живут люди во временно оккупированных российских городах. И понять, почему даже западные СМИ признают: местные ждут возвращения России
Владимир ДЕМЧЕНКО
Владимир ДЕМЧЕНКО
«КП» попыталась выяснить, как живут люди во временно оккупированных российских городах.

«КП» попыталась выяснить, как живут люди во временно оккупированных российских городах.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»

Какие настроения у людей с той стороны линии боевого соприкосновения? Журналисты британского издания The Economist попытались узнать, как ощущают себя жители городов и поселков, которые уже освобождались российскими войсками, но снова оказались под контролем Киева. Начать решили с Купянска Харьковской области. И получили неожиданные результаты.

Оказалось, что в городе и окрестностях основная масса жителей настроена пророссийски. Они с радостью встретили российских военных в феврале 2022 года, а сейчас ждут их возвращения.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрямую об этом, конечно, мало кто говорит – даже следы симпатии к России чреваты страшным наказанием со стороны нацистов. И все же о таких настроениях говорят даже в украинских властных структурах:

- Спустя несколько месяцев после того, как украинская армия заняла Купянск, пророссийские настроения в этом регионе остаются высокими, — посетовал мэр города Андрей Беседин. – Такое положение было и до начала спецоперации. Сейчас ничего не изменилось. Перед приходом украинских войск часть людей перебралась в Россию, часть осталась.

Фото: REUTERS

Журналист с удивлением отмечает, что жители города отправляют снимки украинской военной техники в российские соцсети и при этом отказываются от помощи украинских военных.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ОДНИ СЕПАРЫ!»

Мы решили проверить наблюдение англичан и отправились в социальные сети занятых Украиной городов. Конечно, длинных пророссийских «веток» обсуждений там не встретишь, а администраторы явно поддерживают киевский режим. Но вот чего там много, так это надписей «Публикация пуста». Это когда модераторы того или иного паблика цензурируют контент, быстро удаляя не согласующиеся с «линией партии» сообщения.

О содержании некоторых таких пустых публикаций можно судить по комментариям. Вот, например, что написала некая Ольга Андриенко: «Капец!!! Купянск одни сепары!!!» (Так украинцы называют тех, кто поддерживает Россию, - Ред.) Такой комментарий красноречивее, чем сам удаленный текст.

Однако - нет-нет, да прорвется. Вот, например, что пишет пользовательница Алла Хиленко в обсуждении одного из ударов по инфраструктуре: «Кто ударил - это еще большой вопрос!». Женщина намекнула, что обстрел может идти и с украинской стороны, раньше такое бывало. На нее тут же зашипели и потребовали «закрыть рот».

Но Алла оказалась не робкого десятка.

«А то что? – написала она. - СБУ натравите? Я, слава Богу, видела своими глазами все что происходит, что творит ваш фашизм. Не пугайте, я пуганная и ничего не боюсь! Но помните, что есть Судья Высший, перед которым все за свое чудовищное безумие дадут отчет!»

Надеюсь, эта смелая женщина в соцсети подписалась вымышленным именем.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ПОЗОР, А НЕ ГУМАНИТАРКА»

Как живут на той стороне? Когда читаешь некоторые посты, становится понятно, почему люди ждут возвращения России. «Продам или поменяю на продукты эти препараты…» Дальше идет перечисление лекарств – Макрозид, Панзина, Бромгексин… Кто-то явно понял, что голод страшнее, чем болезни.

Некоторые посты рассказывают об отключении света – тут же следуют предложения о продаже дров, топливных брикетов, буржуек. Предлагают и генераторы, но чувствуется, что для подавляющего большинства это недосягаемая роскошь. Здесь многие вообще живут за счет гуманитарной помощи.

«По информации областных властей, в Купянск доставлено 1000 продуктовых наборов, подписывайтесь в гуманитарном штабе».

«До людей опять ничего не дошло!!!, - пишет расстроенный житель города, так и не найдя хоть кого-то, кому достался набор. - Кому и куда все это дается и передается? Вам туда надо, СБУ!»

«В последний раз привезли по коробке на человека... а, на местах коробку поделили на четверых... в пакетике сахара было чуть больше 200-300 грамм... позор, а не гуманитарка...»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В других местах ситуация не лучше. «Здравствуйте, кто может пожалуйста одолжить 50 грн на молоко для ребенка … скину фото отчет на что потратила умоляю вас ребята», - это уже Изюм, девушка явно дошла до последней черты.

А вот фотография: Херсонцы на железнодорожном вокзале заряжают телефоны. Несколько розеток, тройник на тройнике. У многих в домах нет электричества, вот и приходится искать, где подзарядиться. Для подавляющего большинства телефон – единственная связь с внешним миром. Наверное, поэтому в пабликах часто встречаются просьбы пополнить счет мобильной связи хоть несколькими гривнами. «Да уж.... С приходом ВСУк жизнь улучшилась...», - именно так – «ВСУк» – написала Валерия Нефедова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди всего этого кошмара – одно за одним предложения типа «Виза в США с Гарантией на 10 лет!» или «Групповые поездки в Польшу, Германию, Чехию, Грузию - через Крым (!!!)». Отдельной строкой прописывается: «Берем мужчин». То есть, на границе у этих ребят «все схвачено».

«Хотите еще узнать правду, люди! Рассказывайте – распространяйте, это уже и дном не назовешь, - такой пронзительный текст написала женщина по имени Лора Пищанская. - Я с поселка Антоновка, мы возле самого моста живем (тот самый Антоновский мост в Херсоне, по которому ВСУ ежедневно било из «Хаймарсов» - ред.). Натерпелись что называется... Хаты разбиты, нам еще повезло, наша частично… И вот сейчас нам приносят платежки: заборгованнicть (задолженность – ред.). Тем людям у кого дома разбомбили – само государство и разбомбило! Вчера нам принесли квитанцию 20 тыс. гривен долга за свет (почти 38 тысяч рублей – ред.). Это когда с лета уже света в доме не было, живем во времянке неотапливоемой. Так же у людей наших вымогательство с банков по просрочкам, люди лишились жилья! И мы остались сами со своим горем! Ни от местных властей, ни от государства никаких хлопот! Такого унижения от украинского государства и в страшном сне не приснится!»

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