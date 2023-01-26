Сумеречный флот против санкций: Как Россия сумела резко увеличить экспорт нефти

Иностранный флот помог России увеличить экспорт нефти, несмотря на санкции Фото: REUTERS

КРУЧУ-ВЕРЧУ, САНКЦИИ ОБОЙТИ ХОЧУ

...А теперь следите за руками. Берем разнесчастную российскую нефть - санкциями обложенную, потолком цен накрытую, европейским эмбарго измученную. Везем куда-нибудь подальше - например, в Средиземное море. Переливаем ее из одного танкера в другой - и теперь ее можно везти куда угодно и продавать за любую цену!

Про такой способ продажи российской нефти написало американское агентство Bloomberg. Отслеживая путешествия танкеров по морям-океанам, аналитики установили, что Россия «переваливает» - то есть перегружает с одного танкера на другой - рекордные объемы своей нефти. В декабре и январе уже перегрузили около 19 млн баррелей сырья, и процесс только нарастает.

Но и это еще не все. Аналитики выследили: скорее всего, в перевалке участвуют несколько иностранных супертанкеров (огромный корабль водоизмещением от 320 тысяч тонн, - Ред.). В том числе и с их «помощью» экспорт нашей нефти марки Urals растет и за неделю увеличился на 30% - до 3,8 млн баррелей в сутки. Таких цифр не было с апреля прошлого года.

- Здесь сошлись сразу два явления: ответ на санкционное давление и перестроение экспортного рынка, - объясняет Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета. - США и Европа больше не покупают нашу нефть, теперь мы ориентированы только на азиатский рынок. А это более дальние расстояния. Раньше в ту же Европу мы отвозили нефть танкерами небольшого тоннажа класса «река-море». А в Азию - например, в Индию - выгоднее и целесообразнее возить супертанкерами. За 2022 год Россия сделала все, чтобы сформировать лояльный себе флот танкеров, в том числе и супертанкеров. Это так называемый сумеречный флот. Его реальным владельцам запреты США и ЕС не страшны они и не обязаны отчитываться перед ними, куда и по какой цене везут нефть. Основная задача сумеречного флота - преодолевать потолок цены до $60 долларов за баррель и уходить от запретов по перевозке и страховке.

Схема экспорта, по словам эксперта, сейчас такова. В российском порту «черное золото» загружают в обычные танкеры. Те выходят в море и перегружают ее в супертанкеры. Потом снова возвращаются в родной порт, загружаются и обратно на перевалку. Быстро делают несколько ходок, чтобы полностью залить супертанкер. Дальше большие суда через Суэцкий канал или в обход Африки идут до покупателей.

- В сложившихся условиях это нормальная и наиболее эффективная логистика, - говорит эксперт Юшков. – И самое главное, это позволяет нам восстановить объемы экспорта нефти, которые были на начало 2022 года.

А ЧТО С ЦЕНОЙ?

Для выхода на новые рынки России приходится давать значительные скидки на нефть. В прошлом году в мае-июне дисконт доходил до $35 на каждый баррель. К декабрю снизился до $18. Теперь опять вырос.

Как объясняет Игорь Юшков, сейчас мы продаем нефть в среднем по $55 за баррель при биржевой цене в $87. Но это очень усредненная цена. Часть нефти идет с очень серьезными скидками. А другая - практически по биржевым ценам, с дисконтом всего в 7-8 долларов за баррель.

- Эта цена выше установленного потолка. Чтобы перевозить ее, нам и нужен сумеречный флот, - объясняет Игорь Юшков.

Является ли это нарушением санкций? А вот и нет. Суть «ценового потолка» такова: Евросоюз, Большая семерка и другие «недружественные» страны запрещают компаниям своих стран страховать и перевозить российскую нефть, если она продается дороже $60. А когда ее везет какой-то непонятный «сумеречный» танкер в «дружественную» азиатскую страну, то и претензий ему никто не предъявит.

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