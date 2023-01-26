«Ни за что»: россияне с отвращением отнеслись к продуктам с червями в Европе

Россияне отказались пробовать экопродукты с червяками и сверчками Фото: Shutterstock

В ЕС официально разрешили использовать сверчков и червей для приготовления продуктов питания. Точнее, использоваться будет порошок из насекомых, так что покупатели на вкус вряд ли что-то почувствуют. Зато стоить такая еда будет дешевле, чем аналог из мяса или птицы. Россияне уже отреагировали на новинку и заявили, что не хотели бы питаться такими продуктами. Об этом свидетельствую результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 74% наотрез отказались покупать и даже пробовать продукты со сверчками в составе. Участники опроса признались, что им противна сама мысль, что они будут есть насекомых, поэтому они лучше заплатят побольше, но купят хороший проверенный товар.

«Запад сошел с ума. Во всем, даже в еде», - ужасается участник исследования.

«Какой ужас. Такая она, новая европейская реальность - питаться сверчками, тараканами, червяками», - брезгливо говорит другой.

«Зачем? Это же издевательство, у них там совсем политики с ума сошли?» - возмущается третий.

Еще 4% добавили, что, конечно, есть такие продукты они не собираются, но относятся к нововведению с юмором и даже ради шутки готовы раз купить такой продукт.

А еще 8% признаются, что почти никогда не читают состав продуктов, которые покупают, поэтому они допускают, что им доводилось есть еще и не такое, кто знает, чтобы было добавлено во все продукты, которые им довелось отведать за всю жизнь.

Остальные же опрошенные отнеслись к новым лакомствам более снисходительно. К примеру, 8% россиян совсем не смущают сверчки в составе продуктов, особенно, если по вкусу их никак нельзя будет ощутить.

1% россиян проголосовал за вариант, что они готовы будут покупать такие продукты, если они будут дешевле аналогов. А еще столько же отметили, что эти продукты можно есть, ведь они экологичны, в отличие от некоторых товаров, напичканных химией.

Оставшийся 1% и вовсе вспомнили, что когда-то, во время поездки в Азию, пробовали насекомых, и не видят в такой еде ничего особенного.

«У кого-то креветки и мидии вызывают отвращение! Так что и насекомых можно есть, просто нам это непривычно», - рассуждает респондент.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 8,4 тысячи человек.