Цель украинских военкоматчиков к середине февраля "забрить" в ВСУ не менее 150 тысяч человек Фото: Кадр видео

Новые видео нового дна в новый день продолжают поступать с Украины. Вот какой-то мужик лет 50-ти, может, и с хвостиком, в Черкассах в своем сельском доме упирается изо всех сил, а его крутят два бугая в камуфляже с автоматами. Тащат волоком, в кадре еще его, по всей видимости, сын – мальчонка лет 7-8 - хватается за батька, не отпускает его. А за пределами кадра причитает, плачет жена.

А вот Одесса – молодого человека просто завязывают в узел, чтобы втиснуть его длинное тело в легковую полицейскую машину. Парень просто ложится на асфальт, но они не отстают, не бросают его, а все же запаковывают. Люди в черном, вооруженные.

И другие аналогичные ролики, из пожарной машины вдруг высыпают автоматчики в камуфляже, которые под белы рученьки крутят прямо на улице проходивших мимо мужчин. А вот "Скорая помощь"… Ах да, "Скорая" уже была недавно. И по ней уже даже дали разъяснения – это, дескать, когда-то была "Скорая", а сейчас в ней не осталось ничего медицинского, кроме красного креста на "фюзеляже", и ее передали местному военкомату.

В общем, где поймают, там и того, как говорится. И того, и этого, и еще соседа для ровного счета. Картинка на загляденье. Так 80 лет назад по всей Украине немецко-фашистские оккупанты забирали тех, кого увозили на работы в Германию. Были, конечно, и добровольцы, но, в основном, с Западной Украины. А вот по промышленным Днепропетровску, Запорожью, Кременчугу, Харькову и т.д., где жило много квалифицированных рабочих и мастеров, такими облавами оккупанты собирали в свои сети "урожай".

Аналогично и сейчас. Только вот забирают сейчас такими методами всех подряд не на работы в немецкий рейх, а на военную службу в нынешний украинский. Мобилизация, которая проводится такими методами, четко показывает, что эта страна обречена. Кстати, во вчерашний день рождения многие украинцы выдали Зеленскому такие пожелания вкупе с поздравлениями, что человек, имеющий хоть каплю совести, пошел бы искать одинокую осину, стоящую в уединенном месте.

Настоящие зверства украинских военкоматчиков, по сведениям из информированных украинских источников, имеют вполне конкретное объяснение. Как следует из этой информации, перед незалежными Территориальными центрами комплектации (ТЦК – аналог наших военкоматов) поставлены конкретные задачи и доведены четкие, не терпящие никаких отклонений планы – к середине февраля "забрить" в ВСУ не менее 150 тысяч человек, которые своими телами должны забить все дыры на фронте.

Собственно говоря, сведения эти не новые. Многие украинские Телеграм-каналы, как минимум, с начала января пишут, что Офис президента Украины требует то 50 тысяч мобилизованных в январе, то 200 тысяч к началу весны. И все пляшут в таком диапазоне. Некоторые, правда, говорят и про 300 тысяч.

Новое в озвученной информации – это лишь один, но очень важный нюанс. По тем же слухам, военкоматчиков поставили перед выбором. Или они выполняют план по мобилизации, или сами отправляются на самые горячие участки фронта. То есть или ты обеспечиваешь мобилизованными "ротацию" на фронте (вранье, ими просто заткнут дыры на ней), или начальство употребляет тебя "в ротацию", как только сможет. Кстати, это прекрасно объясняет, почему особо неистовствуют украинские военкоматчики в Одессе. Самые изворотливые в самом хитрованском городе.

Ничего личного. Чай, украинский "зольдатик" – это вам не "Челленджер", не "Абрамс" с "Леопардом" и даже не "Брэдли". За него американцы спрашивать не будут.

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