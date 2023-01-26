Россия нанесла мощный удар по Украине после агрессивного решения НАТО

ВС РФ наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Фото: REUTERS

Воздушная тревога с утра 26 января была объявлена на всей территории Украины. Это случилось уже третий день подряд. Воздушная тревога в незалежной объявляется регулярно - с 10 октября 2022 года. Минобороны России сообщало, что удары ВС РФ наносятся исключительно по энергетической инфраструктуре. Январские удары ощутили в 12 регионах самостийной. В их числе оказались Одесса, Винница, Житомир, Киев. А также Днепропетровская и Николаевская области.

Везде произошли отключения света. Поутру в ряде южных и западных регионах Украины ощутили не только экстренные отключения электроэнергии, но и водоснабжения.

Эти временные бытовые неудобства украинцы хотели заместить приятным предвкушением от того, что с доброго запада к ним - «навстречу злу» - прошуршат траками списанные танки американцев и металлолом немцев, а также прошелестят стволами малопригодные пушки из Скандинавии и Польши. И простучат по сточенным стыкам усталые эшелоны со снарядами для РСЗО Хаймарс и «Три топора».

Но неужели кто-то в Киеве, Лондоне или Вашингтоне полагает, что сможет загнать русского медведя в его сибирскую берлогу - под угрозой поставок смертоносного западного железа?

Об этом мы поговорили с военным обозревателем, полковником-ракетчиком Михаилом Тимошенко.

- Почему по Украине прошло именно две волны ударов — первая была для отвлечения их ПВО, а вторая - для поражения реально важных объектов?

- Две волны ударов — они, вероятно, были для перенацеливания украинских ПВО. Эта практика известна. Перегружают целевые каналы противо-воздушной обороны - и они уже не могут реально перехватить боевые ракеты , которые предназначены для поражения критических узлов.

- Тогда вопрос в том — что важное поразили?

- Судя по всему, объекты водо- и электроснабжения. Мы не знаем, чем именно или и по каким конкретно объектам влупили. Канализация и водоснабжение — тоже критические объекты.

- Так почему две волны?

- Когда речь о двух волнах ударов — не обязательно, что первая отвлекающая, а вторая — поражающая. И мы же не знаем точно, чем именно били? Если носители бомбы дальняя авиация — от Ту-22М3, то под них делались комплексы противокорабельных ракет Х -22 . Там голова весит почти тонну. И разрушения от ее падения очень большие.

Можно предположить, что использовали Х-22. Их произвели чуть не тысячу штук. Запускали только с авиа-носителей.

- В Киеве все время заявляют о том, что массово сбивают русские ракеты силами своих, украинских ПВО. А сейчас может быть такое, что этот наш удар и встречные заявления связаны с поставками танков Украине?

- Они истерично заявляют - а мы, я думаю, спокойно сейчас показали здесь свой «звериный оскал». Если этот ракетный удар был спланирован до того, как решение о поставках танков на Украину было принято — то это тем более показательно. Не надо бросаться фразами, за которыми не стоит реальной военной силы. Ударили, оставили без света и воды - дальше думайте сами...