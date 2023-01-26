Вскрылась правда о молодой жене Игоря Лифанова: "Изменяла актеру со всеми, даже с крестником в соседней комнате"

Игорь Лифанов и Елена Косенко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Лифанов трижды был женат. Первый брак с Еленой Павликовой был в институте и закончился через три месяца. Второй брак с актрисой Татьяной Аптикеевой продлился 13 лет. Во время съемок в Севастополе в 2003 году актер познакомился со студенткой Еленой Косенко. Она стала третьей женой знаменитости. Их брак со стороны казался идеальным. Однако, как стало известно, молодая возлюбленная изменяла артисту.

Игорь Лифанов в начале 2000-х перевез Елену Косенко из Севастополя в Санкт-Петербург. Тогда ей был 21 год, а ему - 37. Жил долгое время на две семьи. В 2011 году молодая любовница забеременела. Актер развелся со второй женой и женился на Елене. У супругов родилась дочь Алиса.

Казалось, в их союзе царит идиллия. Но, как пишет "СтарХит", актер не раз ловил молодую жену на измене, а потом прощал ради дочери. "Когда Игорь трезвый, он не вспоминает о прошлом, а как выпьет, - его накрывает. Он думал, что даст Лене фамилию, хорошую жизнь... А она изменяла со всеми, даже с его крестником в соседней комнате", - огорошил источник из окружения 57-летнего артиста.

А ведь когда-то актер и сам изменял второй жене с третьей. "Презираю мужчин, которые годами живут на две семьи, имея любовницу, постоянно врут жене, изворачиваются. Измена - если один раз переспал, а когда параллельно живешь с двумя женщинами, - это уже называется предательством… В общем, я все рассказал жене. Сделал очень больно очень хорошему человеку. Развод нам дался тяжело. Не знаю, как я выжил", - делился Лифанов.