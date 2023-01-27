Как живут самые знаменитые российские дети-актеры и сколько они зарабатывают

В недавнем сериале СТС «Тетя Марта» у Виты была заглавная роль: «тетей» девочку зовут за то, что она решает взрослые проблемы. Фото: Кадр из фильма

Обычно их функция техническая - обозначить родительство взрослых героев. Но некоторым все же удается найти свое место в профессии. Например, Вита Корниенко (на фото) снялась в 99 фильмах.

И большая текучка: сегодня тебя называют звездой и много снимают, а завтра ты вырос и стал не нужен - на роль милого малыша уже не годишься, а таланта бог не дал (см. фильм Пола Андерсона «Лакричная пицца»). Единицам удается остаться в профессии на всю жизнь. Почему-то кажется, что у этих ребят шансов больше, чем у других.

Виталия Корниенко, 12 лет

99 ролей*

Если в кадре нужна хрупкая девочка с бледным и серьезным лицом, зовут Виту. С большой долей вероятности свой 13-й день рождения 18 мая она встретит в статусе актрисы, в фильмографии которой почти сто картин.

Конечно, в большинстве своем это небольшие роли, но есть и главные. Например, в фильме «Лед-2» про девочку, которая вопреки воле отца хочет стать фигуристкой, как мама. Критикам картина, мягко говоря, не понравилась, но Виту они пощадили - за великолепную игру. А за роль в сериале «Лучше, чем люди» юную актрису даже номинировали на премию «Золотой орел».

В кино Вита попала в 2 года. Ее старшая сестра Виктория тогда уже снималась (сейчас она востребованная актриса, ей 22), а мама гуляла с Витой недалеко от съемочной площадки, а то и прямо на ней. Киношники заметили малышку и предложили маме отдать в кино и ее. Сейчас она снимается безостановочно, вдобавок озвучивает мультики - например, ее голосом говорит Анна в детстве в «Холодном сердце-2» в русском дубляже.

Съемки Вита обожает, умудряясь в перерывах делать уроки и успевать в школе. Девочка уверяет, что времени у нее хватает на все: и на гитару укулеле, и на скоростное собирание кубика Рубика, и на занятия испанским, и на подружек. Свое будущее она связывает с кино, но необязательно с актерской профессией - Вите хочется быть и режиссером, и продюсером.

Где еще снималась: «ЮЗЗЗ», «Мажор-4», «Тетя Марта», «Вампиры средней полосы».

Марта Кесслер, 13 лет

56 ролей

Такой Марту увидели зрители канала Disney+ по всему миру в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта». Фото: Кадр из фильма

Чаще всего обращают внимание на ее огромные глаза. Но завораживающая кукольная внешность - не единственный туз в актерской колоде Марты. Актриса Алена Бабенко рассказывала про невероятное обаяние девочки, которое заставляет всех вокруг внимать каждому ее слову. Снявшись в полусотне фильмов и попробовав себя в театре, Марта осталась удивительно скромной. Театр, кстати, она ценит особо: говорит, что за два дня до выхода на сцену у нее появляются бабочки в животе.

Мама Марты - балерина Анна Ребецкая - танцевала в Большом. В младенчестве девочка снялась в рекламе подгузников, а когда доросла до 3 лет, ее фото увидели люди из кино. Марта в кадре - не просто «красивый ребенок», ей доверяют сложные драматические роли. Среди ее достижений - главные роли в драме Александра Галибина «Сестренка» и в фильме Константина Худякова «Мотылек».

Потихоньку продвигается и ее зарубежная карьера, ради которой она стала Мартой Кесслер (эту фамилию иностранцам легче произнести, чем настоящую - Тимофеева, под которой она работала до 2021 года). Актриса освоила английский без акцента и снялась в американском сериале «Тайное общество мистера Бенедикта» телеканала Disney+, сыграв одну из четырех главных героинь.

Где еще снималась: «Ряд 19», «Союз спасения. Время гнева», «Моя ужасная сестра».

Савелий Кудряшов, 13 лет

46 ролей

«Эпидемия-2»: через секунду герой Савелия бросится на гранату (с сериальной мамой, актрисой Марьяной Спивак). Фото: Кадр из фильма

В этом году у парня планируется сразу 5 премьер, включая главную роль в сказке «Баба-Яга». А прошлый год ознаменовался успехом сериала «Эпидемия-2», в финале которого персонаж Савелия геройски погибает, бросившись на гранату - спасая мать и других взрослых.

Его карьера началась 6 лет назад - со съемок рекламных роликов, продвигающих джем, сок и шоколадную пасту. В свободное от работы время он рыбачит, играет в футбол и умудряется учиться на одни пятерки.

Где еще снимался: «Склифосовский», «Триггер», «Летчик».

Ева Смирнова, 10 лет

23 роли

У каждой уважаемой актрисы на съемках есть персональный стульчик. Фото: СОЦСЕТИ

Если вы не сразу понимаете, какой сериал смотрите, возможно, что виновата Ева - иногда идут по 2 - 3 проекта с ее участием одновременно. Чаще всего ее берут на роли хулиганистых девчонок. Сыграв пару десятков небольших ролей в амплуа «чья-то дочь», Ева добралась и до более значимых образов.

Одной из самых ярких стала роль Милы во втором сезоне «Вампиров средней полосы». По сюжету ее героиня - старушка-вампир за 80, но в теле маленькой девочки. Актриса блестяще показала себя в сложных сценах, где нужно было сыграть так, чтобы было понятно, какую непростую жизнь прожила ее Мила. А сейчас она снимается в новых сериях возрожденных «Папиных дочек» (вместе с Витой Корниенко).

В сериалы и фильмы Ева попала через телевидение. Она снималась в «Детском КВН», вела премию ТЭФИ, ее партнерами были Андрей Малахов и иноагент Максим Галкин. А началось все с шоу «Лучше всех!» - Ева попала туда в 4 года. С самых юных лет девочка занимается в актерской студии и снимается как модель для каталогов одежды.

2023-й у Евы начался удачно: фильм «Чебурашка», где она сыграла капризную и невоспитанную дочь фабрикантки Риммы, побил все рекорды кассовых сборов в России. Актриса впервые играла настолько неприятную особу и отточила на съемках свои актерские способности.

Где еще снималась: «Против всех», «Настя, соберись!», «Лиза и волшебный макет», «Чума!».

* Количество ролей указано по базе данных kino-teatr.ru.

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

Сколько они зарабатывают?

Рабочая смена взрослого актера длится 12 часов. Детей, конечно, щадят - они проводят на площадке до 4 - 6 часов максимум. Им создают условия, чтобы в перерывах (например, когда переставляют сцену, меняют свет) они могли отдохнуть, заняться уроками.

По сведениям опрошенных нами кастинг-директоров, делающий первые шаги в кино ребенок за съемочный день получает немного: 5 - 10 тыс. руб. И то если речь о полноценном эпизоде.

Зарплата юного артиста с опытом уже выше: 20 - 50 тыс. руб. Наконец, малолетние актеры со звездным статусом, как наши героини, зарабатывают уже по-взрослому: 50 - 100 тыс. руб. за один съемочный день, а то и больше.

Как попадают в кино?

Как правило, за успехом стоит не случай, а родительский труд. В упрощенном виде схема такая:

- Ребенка прямо с пеленок фотографируют для профессионального портфолио - детское питание кому-то надо рекламировать.

- Снимки регулярно отправляют в кастинг-агентства.

- С детсадовского возраста ребенка записывают в драмкружки и студии.

- Развивают «сопутствующие навыки»: танцы, вокал.

- Ребенка неустанно водят по кастингам.

Тут, конечно, важно вовремя остановиться, если актерских способностей у чада нет. Не всем ведь быть артистами. Главное, чтобы детство было счастливое. А то получится, как в сериале «Аврора» (2022, в главной роли Лена Тронина), где мама так хотела сделать дочь актрисой, что в процессе поломала ей жизнь.