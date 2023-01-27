Россияне вспомнили, когда в последний раз пользовались наличкой

Вопрос дня: А вы когда последний раз пользовались наличкой? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен:

- Технологически страна готова к переходу на цифровой рубль. Грубо говоря, терминалы - это пережиток прошлого, карты как таковые просто не нужны. Конечно, терминалы мы заменим, но зачем восстанавливать то, что все равно уйдет?

Дмитрий Прокофьев, автор телеграм-канала «Деньги и Песец»:

- Сегодня утром заплатил за кофе. Понятно, что картой быстрее, но мне не нравится сама идея электронных платежей - они дают небывалые возможности контроля над вашим потреблением. Например, есть риск, что вы сможете покупать только определенные группы товаров.

Герман Клименко, владелец интернет-компании LiveInternet:

- Уже несколько лет, когда просят платить наличными, испытываю серьезные неудобства. Даже на рынке, когда продавец не хочет принимать карточку, прекрасно работает перевод по телефону.

Татьяна Селютина, преподаватель департамента налогов и администрирования Финансового университета:

- Я крайне редко пользуюсь наличными деньгами. Apple Pay практически безболезненно заменила СБП (Система быстрых платежей). А что касается ухода этого поставщика терминалов, то у него есть дочка в России, и ей передали все 100% акций. То есть работать он будет, просто под другим названием.

Татьяна Волкова, финансовый консультант:

- Для меня налички практически не существует. Благо есть возможность переводить деньги или платить по QR-коду. Безусловно, будут те, кому отказ от электронных платежей дастся непросто. Но будут и те, кто легко это воспримет.

Евгения Митрохина, многодетная мать:

- Наличка всегда есть на случай «ой, а у нас терминал сломался». И детям полезно давать живые купюры - это их дисциплинирует, и они будут правильнее относиться к деньгам.

Максим Алексеев, читатель сайта KP.RU:

- У меня есть банковские карты, но если их не станет, не расстроюсь. За налом хоть следить можно (сколько стоит, сколько просят и так далее), а пластиком иногда расплачиваешься не задумываясь. Так денежки и текут из кошелька...

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