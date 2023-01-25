Крупнейший производитель банковских терминалов уходит из России: что изменится и как мы будем расплачиваться пластиком

Прикладываем банковскую карту к специальному устройству, и через секунду необходимая сумма улетает на счет продавца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ДАВНО

Расплачиваться картами мы давно привыкли. В магазине, в транспорте, даже на рынке – прикладываем банковскую карту к специальному устройству, и через секунду необходимая сумма улетает на счет продавца. Еще лет 25 назад это казалось чудом, а сейчас стало нашей повседневностью. Но у каждого чуда есть техническое решение. Устройства, которые помогают осуществлять безналичные платежи, называется POS-терминалами (от английского Point Of Sale - точка продажи). Терминалы эти выполняют не только функцию по переводу средств со счета на счет. Они представляют собой аппаратно-программные комплексы, которые позволяют вести учет реализуемой продукции, могут показать продавцу, какие товары остались на складе, каких размеров, дать информацию о сроке годности и т.п.

Вот почему так взволновала многих новость о том, что один из ключевых производителей POS-терминалов – французская компания Ingenico – намерена прекратить свою работу в нашей стране уже в марте 2023 года. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на неназванные источники.

«Комсомольская правда» обратилась в головной офис компании Ingenico, чтобы получить подтверждение этой информации. Ответа оттуда пока не последовало. Не ответили на запросы «КП» также в банках Сбер и ВТБ - их называют крупнейшими партнерами Ingenico. Зато информацию подтвердили в компании INPAS, которая занимается продажей и обслуживанием систем безналичных платежей.

- Новость об уходе Ingenico нельзя назвать неожиданной, - сообщил «Комсомольской правде» генеральный директор INPAS Илья Коробов. - Насколько мне известно, принципиальное решение об этом было принято еще в прошлом году. И все это время шел поиск наиболее комфортного решения для клиентов компании. Офиса компании в России, скорее всего, не будет. Работу по ремонту аппаратов Ingenico передали своим партнерам.

ВЕРНУТЬСЯ УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

По оценкам INPAS, всего в России в активной эксплуатации находится примерно 3,7 млн POS-терминалов. Доля терминалов Ingenico при этом составляет от 40% до 50%. Этими аппаратами активно пользуются крупные банки и торговые сети.

- Никакого коллапса из-за ухода Ingenico точно не произойдет, - заверил «КП» Илья Коробов. – Сказать, что надвигается какая-то катастрофа нельзя. Во-первых, терминалы Ingenico не перестанут работать. То есть в марте не нужно будет срочно закупать новые аппараты. Заменять их можно будет постепенно по мере выхода из строя (цена нового POS-терминала составляет примерно 10-15 тысяч рублей, - Ред.). А альтернативных поставщиков более чем достаточно. Ingenico – крупный производитель, но все равно он один из многих.

Основная проблема ухода с рынка французской компании, по словам эксперта, состоит в том, чтобы была обеспечена безопасность денежных переводов в том случае, если престанет поддерживаться программное обеспечение терминалов Ingenico. А они работают на своем собственном, не на стороннем ПО. Перспективы возвращения компании на российский рынок Илья Коробов оценивает скептически.

- Видите ли, Ingenico работает в секторе B2B («бизнес для бизнеса», - Ред.), где очень важна репутация, - напоминает эксперт. – Допустим, через какое-то время они захотят вернуться. Но разве какие-то банки пойдут на сотрудничество с ними? Кто даст гарантию, что через пару лет они снова не захотят уйти по какой-то причине? Я думаю, что вернуться в Россию Ingenico будет крайне проблематично.