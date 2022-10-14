Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию в Астане. Фото: REUTERS

Пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоится в Астане 14 октября 2022 года. Российский лидер прилетел в Астану, чтобы принять участие в двух значимых событиях. Это шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который прошел 13 октября, и встреча глав государств СНГ, которая проходит 14 октября.

Владимир Путин в беседе с журналистами затронет ряд актуальных тем. Так, ранее российский президент предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану построить новый газопровод, который пройдет по дну Черного моря и даст возможность создать новый газовый хаб в Турции. Фактически, Турция может получить шанс занять место Германии в европейской газовой системе.

Также ожидается, что разговор пойдет об активизации Турции и стран Азии в переходе на национальные валюты и отказе от доллара в международной торговле. Скорее всего, российский президент расскажет о реакции России на украинские теракты – взрыв на Крымском мосту, попытки диверсий на значимы объектах энергетики. Еще одна животрепещущая тема – будущее Афганистана.

Прямая онлайн-трансляция выступления Владимира Путина на пресс-конференции в Астане 14 октября 2022 года

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в Астане 14 октября 2022 года. Следите за этим важным событием вместе с нами, чтобы не пропустить ответов российского лидера на актуальные вопросы журналистов.