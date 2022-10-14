Самые толстые медведи Аляски невольно спровоцировали международный скандал

Организаторы голосования признали, что кто-то накрутил голоса и пообещали подвести итог честно и беспристрастно Фото: EAST NEWS

Сотрудники Национального парка Катмай на Аляске в очередной раз проводят «Неделю толстого медведя» – конкурс, в котором каждый может проголосовать за понравившегося мишку.

В прошлом году в выборах чемпиона приняли участи 800 тысяч человек со всего мира.

Конкурс, который проводится вот уже восемь лет подряд, стал итогом обычной беседы служителей Национального парка.

– Мы с коллегами рассматривали фотографии медведей, сделанные веб-камерами в разное время года. И поскольку медведи до спячки выглядят куда массивнее, чем после пробуждения, мы решили, что было бы забавно показать фотографии до и после и устроить конкурс на самого толстого медведя, – рассказал сотрудник парка Майк Фитц.

Вскоре был запущен сайт, на котором не только демонстрировались фото косолапых до и после спячки, но и рассказывалось о работе заповедника. По словам Фитца, никто не ожидал, что сайт и страницы в соцсетях, посвященные мишкам, привлекут к себе столько внимания.

Конкурс под названием «Неделя толстого медведя» проводится с 2014 года, и его организаторы полагают, что в этом году в голосовании примут участие не менее одного миллиона человек со всего мира.

Жир, который медведи накапливают перед тем, как впасть в спячку, крайне важен для этих животных – находясь в состоянии длительного сна, они получают необходимые питательные вещества и воду лишь за счет разложения жировой клетчатки.

По уверениям зоологов, готовясь к спячке, медведь может «запасти» до 180 килограммов жира, которые почти без остатка израсходуются за зиму. Поэтому один и тот же косолапый, снятый осенью и весной, может выглядеть как два совершенно разных медведя.

Но в этом году конкурс омрачился скандалом: беременная медведица Холли вдруг получила почти 9 тысяч голосов за несколько минут и опередила другого своего собрата, долгое время бывшего фаворитом фотосостязания.

Организаторы голосования признали, что кто-то накрутил голоса и пообещали подвести итог честно и беспристрастно.