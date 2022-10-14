«Мам, смотри на меня!»: Как мы сами подсаживаем детей на гаджеты

67,8% детей проводят за экраном от 50 до 100% свободного времени Фото: Shutterstock

Масштабное исследование роли цифровых устройств в жизни наших детей провели в Российской академии образования. Участниками стали 13,9 тысячи школьников в возрасте 10-18 лет. Результаты нельзя сказать, что удивили – были уже и похожие исследования, и похожие выводы. Однако информация для родителей все равно очень нужная, потому что снова и снова указывает на проколы, которые взрослые допускают постоянно, сами того не замечая, и едва ли не с пеленок делают из своих детей гаджетоманов.

Вот одна из цифр: 67,8% детей проводят за экраном от 50 до 100% свободного времени. При этом в 10 лет находится минутка на что-то другое, а в 16 лет практически нет.

Самое время родителям спросить себя: а они где в это время бывают? Работа, уборка, готовка – это понятно. Но так получается, что на человека, ради которого и работа, и обустройство быта, и все-все, времени совсем нет.

- Дети, которые любят читать, тратят на компьютерные игры меньше времени, чем те, кто книжками не увлечен, – 36% против 49%. Меньше сидят в телефонах и те, кто хорошо учится – некогда. И тут чувствуется влияние семьи, ведь дети копируют родителей, их поведение, увлечения, приоритеты. Это применимо и к гаджетам: если мама с папой не выпускают из рук телефон и пропадают в чатах, мессенджерах, дети делают то же самое», – говорит руководитель исследования, академик-секретарь Отделения психологии и возрастной физиологии РАО, академик Сергей Малых.

Дополнительный повод задуматься: у ребят, проводящих перед экраном много времени, выше тревожность, они чаще сталкиваются с эмоциональными сложностями и наименее довольны отношениями в семье. Точка отсчета, как видим, - та же: дом. Еще побочка: чем старше становятся дети, тем ниже процент родителей, знающих о том, что именно их ребенок делает в интернете, с кем дружит в соцсетях, какую информацию ищет на сайтах. Обычно взрослые даже не задаются такими вопросами. Или задаются, но лень вникать. Или некогда. Между тем, в сети много опасностей: взрослый контент, шантаж, мошенники, педофилы. И даже самое продвинутое приложение с функцией родительского контроля не защищает стопроцентно. Во-первых, подростки умеют обходить ограничения, во-вторых, можно нырнуть в телефон приятеля.

Не красят взрослых данные и других исследований. По статистике, 5% родителей дают телефон или планшет годовалым малышам. Даже на прогулке! В онлайн-магазинах уже продаются держатели для «продвинутых» младенцев: крепится к коляске так, чтобы ребенок во время прогулки смотрел мультик на смартфоне. Маме удобно, конечно, но хорошо ли для ребенка? А как же деревья, небо, птички? Родители шестилеток занимают детвору гаджетами практически поголовно (99%). Причем планшет или телефон ребенку вручают зачастую не для того, чтобы тот взаимодействовал с каким-то развивающим приложением, а чтобы не мешал. Или чтобы ел послушно: я тебе - телефон, а ты кашу лопаешь без капризов. Нередко можно наблюдать картину в общественном транспорте, когда мама уткнулась в телефон, а малыш обижается: «Смотри на меня!» Или оба смотрят в свои гаджеты.

- Есть прямая зависимость между нарушениями речевого развития ребенка и тем, сколько времени его родители используют гаджеты. И отечественные, и зарубежные исследования подтверждают: мамы, которые все время сидят в телефоне, в четыре раза меньше разговаривают с ребенком, не дают ему развернутых ответов и включенного общения, - отмечает академик РАО, психолог и физиолог Марьяна Безруких.

Как следствие, среди детей, которые приходят в первый класс, лишь у 30% полностью сформирована речь.

Как вытащить детвору из гаджетов? Постановка вопроса некорректная, говорят ученые. Современные девчонки и мальчишки родились в эру интернета, хорошо знают виртуальный мир, им там комфортно - не выманишь! Однако взрослые могут сделать так, чтобы у детей помимо компьютеров было бы что-то интересное и ценное в мире реальном.

- Вспомните, чего вам самим хотелось в детстве, и давайте это своему ребенку: запустить воздушного змея, поиграть с папой и мамой, пойти в поход, - советует академик РАО, доктор психологических наук Владимир Собкин. – А еще любуйтесь своим ребенком, и не только когда он совсем маленький, но и в 7 лет, в 14, и когда станет взрослым. Получайте радость от общения с ним и показывайте это. Слушайте, о чем спрашивает, откликайтесь на просьбы, разговаривайте обо всем.

Ученый упомянул еще об одном интересном исследовании, проведенном РАО. Оно точно вдохновит родителей, которые недооценивают свое влияние на детей. Трехмесячным малышам показывали две игрушки – разноцветную и блеклую. Малыши поначалу тянулись к яркой. Потом мамы брали в руки блеклую игрушку и всячески демонстрировали каждая перед своим малышом, как ей нравится именно эта игрушка. После нескольких таких сеансов деткам снова показывали те две игрушки, и они выбирали уже не разноцветную, а «мамину». Даже в очень раннем возрасте родительский авторитет для детей чрезвычайно высок.

Найти время для общения с ребенком несложно. Например, установите семейные правила относительно гаджетов: никто не берет в руки телефон, заходя в гостиную или на кухню, а во время совместных прогулок оставляем телефоны дома или же на время отключаем звонки и уведомления. А можно поиграть с ребенком в его любимую компьютерную игру, вместе побывать в интерактивном музее или на онлайн-экскурсии, послушать интересную лекцию или посмотреть кино.

НА ЗАМЕТКУ

Летом РАО запустила познавательный онлайн-проект «Академические вечера». По четвергам раз в две недели президент академии Ольга Васильева беседует в прямом эфире с коллегами-учеными на темы детской психологии, образования, родительства. Все желающие могут подключиться к трансляции на официальной странице академии во “ВКонтакте” (лекции бесплатные) или потом посмотреть записи.