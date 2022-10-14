Проклятье "Ласкового мая": какие тайны унес с собой в могилу Юрий Шатунов

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях "Ласковый май" лишился еще одного участника: в Нижнем Новгороде скончался экс-клавишник группы Михаил Афанасьев, который отработал с коллективом около двух тысяч концертов. Май оказался совсем не ласковым: это уже 15-я смерть в самом популярном бойз-бенде Союза. И практически все музыканты ушли молодыми, не дожив до 50-ти, а кто и до 30 лет, что породило легенду о проклятии группы (См. "Самые загадочные смерти "мая"). Но главной потерей для поклонников остается Юра Шатунов, на могилу которого даже спустя почти четыре месяца толпы фанатов все еще несут цветы и игрушки. И все они как один не верят в естественную смерть кумира: слишком уж много нестыковок в этой громкой трагедии...

"НЕСВЕЖИЙ" ИНФАРКТ

Свой последний концерт 48-летний певец дал 20 июня, за двое суток до убившего его обширного инфаркта. И уже тогда со сцены он жаловался на болячки.

- Немножко плохо себя чувствую... Поэтому заранее предупреждаю: я могу остановить концерт в любой момент и на этом закончить, - стараясь держаться бодрячком, предупредил артист. - Но буду тащить, пока тащу. Поправлюсь, это нормально. Мы же все живые люди, и этим стоит гордиться. Если человек болеет, он еще живой. Это ж хорошо!

А в тот роковой день 22 июня, когда Шатунов со своим директором Аркадием Кудряшовым отправился на рыбалку в подмосковную деревню, ему, по словам врачей, было совсем худо. Тем не менее, к медикам товарищ артиста обратились только вечером, и пока пациента возили по сельским больницам, в ночь на 23 июня его сердце остановилось в карете "скорой".

- Пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда, - объяснил Андрей Осипов, главврач Домодедовской ЦРБ, где артиста пытались реанимировать в течение полутора часов. - Причем, инфаркт миокарда был "несвежий", как мы говорим. Это примерно суточная давность. То есть он уже сутки ходил в таком состоянии, и наступило ухудшение.

Но кто отправляется с инфарктом на рыбалку? Тем более, что на следующий день Юрий Шатунов должен был улетать в Германию к семье. Почему вместо того, чтобы отлеживаться дома или собирать чемоданы, он поехал в подмосковную глушь, где на всю округу полтора врача?

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Версии ЧП у поклонников самые разные. Одни уверены, что Шатунова отравили, причем травили долго и упорно, подмешивая яд в еду или подсовывая опасные таблетки. Другие полагают, что артиста нарочно оставили в опасности, не обратившись своевременно за медицинской помощью.

- Почему известного на всю страну певца повезли сначала в сельский травмпункт? Он что, получил травму? - недоумевает поклонница Шатунова, активистка кампании #Я/МыШатунов (таким хештегом в Сети тысячи фанатов изо дня в день призывают правоохранительные органы к расследованию и наказанию виновных. - Ред.). - Почему позвонили в "скорую" только за консультацией, а не вызвали неотложку? Если рядом нет государственных "скорых", неужели нельзя было вызвать платную? Что за нелепость?

При этом от поклонников не укрылась подозрительная активность директора артиста, который вскоре после трагедии развернул бурную деятельность: выложил на YouTube новую песню Юры, разогнав количество подписчиков до 2 млн, завел именной телеграм-канал Шатунова... Причем, Аркадий Кудряшов активно подогревает интерес народа горячим контентом: то покажет фото 16-летнего Дэнниса Шатунова (хотя сам певец долгие годы прятал детей от камер), то приведет в чат вдову артиста... Когда на днях в "болталке" от имени Светланы Шатуновой начала писать какая-то дама, именно Кудряшов подтвердил: она настоящая, вызвав всплеск активности в телеграм-чате.

Аркадий Кудряшов показал фото Дэнниса Шатунова, хотя певец при жизни был категорически против.

А ведь сайту KP.RU директор певца на днях дал от ворот поворот, открестившись от любых дел, связанных с именем его подопечного, например, концерта памяти и создания музея.

- У нас траур! Больше мне нечего добавить, - заявил Кудряшов и бросил трубку.

Впрочем, траур не помешал 57-летнему директору спустя всего шесть дней после трагедии вдруг открыть собственный бизнес. 29 июня Аркадий Кудряшов подал заявление о регистрации ИП в сфере "Деятельность в области звукозаписи и исполнительских искусств". Похоже, песни Юры Шатунова еще могут принести доход его администратору.

Эта женщина в соцсетях представляется вдовой Юрия Шатунова, но фанаты не верят в правдивость ее слов.

Что любопытно, "Ласковый май" продолжит гастролировать даже после смерти Шатунова: группа уже объявила гастроли в феврале-марте 2023 года в Германии с другими солистами - Андреем Гуровым и Олегом Крестовским. Кто организатор (и бенефициар) этих концертов - большой вопрос. Поклонники подозревают, что их мог устроить как Аркадий Кудряшов, так и продюсер группы Андрей Разин, с которым Юра Шатунов долгие годы воевал за авторские права на хиты и перед смертью наконец выиграл суд.

"СОЖГЛИ И ЗАКАТАЛИ В БЕТОН"

Еще одна неразрешимая загадка - способ захоронения Юры Шатунова. Поклонники уверены, что спешная кремация - это отличный способ спрятать концы в воду. "Сожгли и закатали бедного Юрочку в бетон", - так на форумах описывают могилу певца, где урну с прахом действительно забетонировали, а не просто зарыли в землю. Официальная версия - чтобы не украли всякие-разные ненормальные.

Но может ли в таких условиях следствие начать проверку и возбудить дело об убийстве Шатунова, как того требуют поклонники?

Аркадий Кудряшов активно подогревает интерес к своему телеграм-каналу о Шатунове. Именно он подтвердил, что вдова настоящая.

- Насчет кремации как способа спрятать улики: в этом есть доля правды, потому что при необходимости провести эксгумацию тела уже невозможно, а по по праху ничего нельзя определить, - пояснил KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин. - Однако, представить, что сейчас могут начать проверку, крайне сложно. У родственников претензий не было, а вскрытие не показало ничего криминального. Оснований для уголовного дела просто не было. Если бы у следствия были малейшие подозрения на криминал в смерти Юрия Шатунова, никто бы не разрешил сжигать тело.

ХРОНИКА ТРАГЕДИЙ

Самые загадочные смерти "мая"

1993 год. Игорь Игошин, 20 лет. Именно его гибель открыла череду несчастий. Барабанщик прервал гастроли с группой, уйдя в армию. А когда вернулся и узнал, что его невеста выходит замуж за другого, явился на свадьбу, где подрался с друзьями жениха. Игошина увезли домой, а через час его тело было найдено на козырьке подъезда. По одной версии, его избили и вытолкнули в окно. По другой - выпал сам, потянувшись за рыбой, висевшей в пакете за окном: именно такую версию озвучивал продюсер группы Андрей Разин. Правду так и не установили.

1996 год. Юрий Барабаш, 22 года. Солист "Ласкового мая" отдыхал в компании с друзьями, сам не пил. Как единственный трезвый сел за руль, чтобы довезти приятелей. Как он, абсолютно трезвый, не смог справиться с управлением - непонятно. Еще более странно, что Барабаш - единственный, кто погиб в ДТП. Нетрезвые друзья выжили.

2012 год. Алексей Бурда, 38 лет. Июньским днем клавишника ждали на премии МУЗ-ТВ, однако, там он так и не появился. Тело Алексея обнаружили на Перловском кладбище в Москве - скончался при загадочных обстоятельствах. Почему вместо престижной тусовки музыкант оказался на погосте, так и осталось загадкой. Причиной его смерти называли пищевое отравление.

2017 год. Александр Разин, 16 лет. Сын Андрея Разина помогал отцу в работе с "Ласковым маем", пел и готовился стать солистом. Его сердце неожиданно остановилось во время прогулки. Пока ехала "скорая", случайному прохожему-медику удалось дважды запустить сердечный ритм подростка, но это не помогло. По заключению врачей, Саша умер от последствий ОРВИ, хотя на недомогание парень никогда не жаловался.