«Инфляция будет бушевать 10 лет»: аналитики назвали три причины экономических трудностей США

Еще год назад американские финансовые власти считали, что повышенная инфляция – это явление временное Фото: REUTERS

Базовая инфляция в США по итогам сентября достигла 40-летних максимумов, свидетельствуют данные обнародованные в четверг Американским бюро статистики.

Еще год назад американские финансовые власти считали, что повышенная инфляция – это явление временное. Мол, пройдет несколько месяцев – и она вернется к показателям 2% в год (сейчас на отметке 8,2% и это не предел). Сегодня интонация поменялась. Bank of America выпустил шокирующий прогноз, согласно которому на то, чтобы укротить инфляцию уйдет не менее 10 лет!

Более того, аналитики банка заявили, что последние 20 лет низкой инфляции были чем-то вроде исторической аномалии. А сейчас происходит «смена экономического режима», и все возвращается на круги своя.

Какие же основные причины, видят в Bank of America нынешним экономическим проблемам на западных рынках? Спойлер: как ни удивительно, но среди них нет злобной России, посягнувшей на монополию Штатов действовать за рубежом военными методами.

Итак, первая причина – это демографические сложности, которые сейчас испытывает практически весь мир (за исключением некоторых стран Азии и Африки). На пенсию уходит самое многочисленное поколение в истории, послевоенное – так называемые «бэби-бумеры». А молодежи на замену им слишком мало. Меньше рабочих рук – меньше произведенных товаров и услуг. И соответственно они дорожают в цене. И главное: эта проблема в перспективе ближайших 40 лет будет только усугубляться.

Вторая причина – деглобализация. Объясним что это. Низкие цены последних десятилетий, во многом, были вызваны тем, что богатые страны выносили свои производства в страны с дешевой рабочей силой. Например, в Китай. Но с тех пор и сам Китай набрался мощи, и США с Европой на полную катушку врубили свой санкционный каток, и пандемия подгадила. В результате экономические связи между многими странами стали рваться. Некоторые государства, в том числе Россия и США, стали проводить политику импортозамещения, то есть развивать свои производства, а не закупать готовые товары за рубежом. Это тоже приводит к системному повышению цен.

И наконец, третья причина – это недостаток вложений в энергетику. «Банк Америки» пишет, что инвестиции в нефтяную и газовую отрасль с $750 млрд в 2015 году рухнули до $450 млрд в 2022. Правда, почему-то американские банкиры стыдливо умалчивают, что стало причиной этого. Ну, мы подскажем: та самая «зеленая повестка», согласно которой мир должен срочно отказываться от нефтепродуктов и угля и переходить на солнечные батареи и ветряки. Власти США много сделали для того, чтобы сократить добычу нефти в своей собственной стране и навязать свою волю всему миру. В итоге, добыча основного топлива уперлась в свой потолок, а ведь для экономического роста ее нужно все больше и больше. Так что идут вверх цены на нефть, на газ, на электроэнергию. И все это, естественно, сказывается на цене конечных товаров. А бездумные санкции в отношении российской энергетики – это что-то вроде контрольного в голову планетарной экономики.

Вот и получается, по версии западных аналитиков, что все лихорадочные попытки центробанков спасти развитый мир от новой Великой Депрессии тщетны. Как минимум, до 2030-х годов придется пострадать.