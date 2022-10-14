Минобороны России ликвидировало под Львовом арсенал с иностранным оружием

Во ЛЬвовской области был поражен арсенал оружия. Фото: REUTERS

Киевская власть рвет и мечет, таскает подчиненых за чубы, уже грозит расстрелами. А произошло вот что: из-за отсутствия электричества на ряде железнодорожных направлений под Львовом скопилось огромное количество западной техники и вооружений. Его просто не смогли оперативно доставить на передовые позиции. О том, что один из складов оказался переполнен, российской разведке сообщили прямо из Львова.

Наши военные тут же отправили на украинский склад еще одну ракету. И не промахнулись.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил, что высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики.

Фото: Минобороны РФ

Конашенков еще перечислил потери ВСУ за сутки в ряде районов проведения специальной военной операции: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Краснолиманском - более 120 украинских военнослужащих, на Времевском более 90, на Николаево-Криворожском более 130».

С ними также ликвидированы десятки танков и бронемашин.

«Также ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наемников «Иностранный легион». Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники», - отметил в своем выступлении Конашенков.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: 15 беспилотников, Су-24 ВВС Украины, 6 складов с боеприпасами, два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

Кроме того, в воздухе уничтожены 14 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

322 - самолета.

161 - вертолет.

2226 - беспилотных летательных аппаратов.

380 - зенитных ракетных комплексов.

5753 - танков и других боевых бронированных машин.

869 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3473 - орудия полевой артиллерии и миномета.

6560 - единиц специальной военной автомобильной техники.