«М-м-м, Данон!»: компания объявила об уходе — что будет с «Простоквашино» и «Активией»

Французская компания Danone, один из крупнейших производителей молочных продуктов, собралась покинуть российский рынок. Фото: Shutterstock

Французская компания Danone, один из крупнейших производителей молочных продуктов, собралась таки покинуть российский рынок. Как объясняется в ее пресс-релизе от 14 октября, принято решение «начать процесс передачи операционного контроля над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России».

Это - разные виды молока, творожков, кефира, йогуртов и прочего под весьма популярными марками, включая «Простоквашино», «Активиа» и т. п. (см. «Справку «КП»). В начале марта, на фоне всеобщего ухода от нас зарубежных компаний, Danone заявляла, что приостанавливает инвестиции, но производить в России свежие молочные продукты и детское питание будет и дальше. Свернула же только импорт воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro (заменители молока из всяких орешков). Что же изменилось, а главное — что теперь изменится для покупателей молочной продукции?

НАДО ЛИ ПРОЩАТЬСЯ С «ПРОСТОКВАШИНО»

В рейтинге Национального союза производителей молока (Союзмолоко) за 2021 год компания Danone занимала первое место с продажами в России в 122,7 млрд рублей.

Но как утверждает глава Союзмолока Артем Белов, потребители, скорее всего, ничего и не заметят. В заявлении Danone речь идет о передаче контроля, а не о сворачивании производства. И это, по мнению эксперта, шаг логичный. Грубо говоря, российскому подразделению развязываются руки. С весны компания свернула инвестиции и рекламную деятельность в России, развиваться в таких условиях сложно. Уйдя из-под Danone, подразделение получит больше возможностей.

Кому и как Danone собирается передавать свой российский молочный бизнес, который за первые 9 месяцев 2022 года принес ему 5% выручки (данные самой Danone), пока непонятно. В заявлении упоминается только, что после того, как сделка будет закрыта, прежний российский бизнес будет деконсолидирован (разделен). То есть, возможно, новых хозяев окажется несколько.

-По сути, Danone сообщает, что корпорация передаст контроль над производством молочных и растительных продуктов новому собственнику и что этот процесс начался. Другими словами, есть предполагаемый новый владелец и начат процесс передачи ему всех прав. Но кто это, пока не разглашается, - перевел для «КП» заявление с официального языка на понятный специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. - Компания поясняет, что сделку должны еще одобрить регулирующие органы, после чего она будет закрыта. Danone считает, что это наилучший вариант для работников, потребителей и партнеров. Действительно, смена владельца бизнеса в этом случае вряд ли как-то отразится на потребителях.

Пока, как утверждают в «Союзмолоко», Danone продолжает свою деятельность в России в обычном режиме. Предприятия работают, поставки идут.

ЧТО БУДЕТ С ДЕТСКИМ ПИТАНИЕМ

Тут интереснее. За часть детской продукции от Danone отвечает вовсе другое подразделение компании — Nutricia. Это бренды «Малютка», «Малыш» и Nutrilon. О Nutricia в заявлении о «передаче контроля» ничего не говорится. Как это понимать, тоже пока неясно.

-Danone держала, по разным оценкам, от 30 до 35 процентов рынка детского питания России. Это не только йогурты и творожки, компания - владелец советского бренда детских смесей "Малютка" (их производят на заводе в Истре) и импортер детского питания "Нутрилон", - рассказал «КП» член Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. - Компания вела довольно агрессивную политику на рынке госзакупок детского питания и получила за время своей работы в России очень значимое количество бюджетных денег. Сейчас прямо в той же Истре работают российские мощности другой компании по производству сухих молочных смесей, так что по-любому совсем без них рынок не останется. Но, скорее всего, произойдет обычная история, когда западные фирмы меняют вывеску, но продолжают работать на российском рынке и конкурировать за госзаказы.

ПОЧЕМУ ОНИ ВСЕ-ТАКИ СОБРАЛИСЬ УХОДИТЬ

-Управление бизнесом в условиях массовых ограничений — дело достаточно сложное и отвлекает от более глобальных задач. Российский бизнес Danone стал неэффективным и показывал слабый рост, - поясняет Николай Вавилов. - После решения об уходе из РФ акции компании выросли почти на 2%. По мнению западных экспертов, теперь Danone может рассмотреть варианты развития в Бразилии, Аргентине, Мексике и Марокко, а также в США.

СПРАВКА «КП»

Какими брендами владеет Danone в России

«Простоквашино»

«Активиа»

Actimel

«Даниссимо»

Danone

«Bio Баланс»

«Растишка»

«Тёма»

Nutrilon

«Малютка»

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Уйти, но остаться

В качестве примера, как может развиваться ситуация с Danone, эксперты приводят примеры Valio и Tetra Pak.

Бизнес Valio — финского производителя молочной продукции - в России еще в апреле приобрела российская компания «Велком», до этого известная как производитель колбас и другой мясной продукции. Цена и конкретные детали сделки не разглашаются. Но новому владельцу отошел завод по производству плавленных и полутвердых сыров в Подмосковье близ Звенигорода, а также права на бренд Viola. Как следует из сообщения собственно Valio, компания не хочет, чтобы в России забыли название, раскрученное еще с советских времен. В течение переходного периода, который предположительно продлится до конца этого года, новый владелец может продавать продукцию и под другими марками Valio.

Шведская Tetra Pak решила проблему еще проще. Бизнес отошел российским топ-менеджерам — новым собственником стала компания, которая принадлежит последнему и одному из предыдущих гендиректоров российского подразделения Tetra Pak.