Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 12:42

«М-м-м, Данон!»: компания объявила об уходе — что будет с «Простоквашино» и «Активией»

Danone передаст контроль над своим бизнесом в России
Елена АРАКЕЛЯН
Елена АРАКЕЛЯН
Французская компания Danone, один из крупнейших производителей молочных продуктов, собралась покинуть российский рынок.

Французская компания Danone, один из крупнейших производителей молочных продуктов, собралась покинуть российский рынок.

Фото: Shutterstock

Французская компания Danone, один из крупнейших производителей молочных продуктов, собралась таки покинуть российский рынок. Как объясняется в ее пресс-релизе от 14 октября, принято решение «начать процесс передачи операционного контроля над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России».

Это - разные виды молока, творожков, кефира, йогуртов и прочего под весьма популярными марками, включая «Простоквашино», «Активиа» и т. п. (см. «Справку «КП»). В начале марта, на фоне всеобщего ухода от нас зарубежных компаний, Danone заявляла, что приостанавливает инвестиции, но производить в России свежие молочные продукты и детское питание будет и дальше. Свернула же только импорт воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro (заменители молока из всяких орешков). Что же изменилось, а главное — что теперь изменится для покупателей молочной продукции?

НАДО ЛИ ПРОЩАТЬСЯ С «ПРОСТОКВАШИНО»

В рейтинге Национального союза производителей молока (Союзмолоко) за 2021 год компания Danone занимала первое место с продажами в России в 122,7 млрд рублей.

Но как утверждает глава Союзмолока Артем Белов, потребители, скорее всего, ничего и не заметят. В заявлении Danone речь идет о передаче контроля, а не о сворачивании производства. И это, по мнению эксперта, шаг логичный. Грубо говоря, российскому подразделению развязываются руки. С весны компания свернула инвестиции и рекламную деятельность в России, развиваться в таких условиях сложно. Уйдя из-под Danone, подразделение получит больше возможностей.

Кому и как Danone собирается передавать свой российский молочный бизнес, который за первые 9 месяцев 2022 года принес ему 5% выручки (данные самой Danone), пока непонятно. В заявлении упоминается только, что после того, как сделка будет закрыта, прежний российский бизнес будет деконсолидирован (разделен). То есть, возможно, новых хозяев окажется несколько.

-По сути, Danone сообщает, что корпорация передаст контроль над производством молочных и растительных продуктов новому собственнику и что этот процесс начался. Другими словами, есть предполагаемый новый владелец и начат процесс передачи ему всех прав. Но кто это, пока не разглашается, - перевел для «КП» заявление с официального языка на понятный специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. - Компания поясняет, что сделку должны еще одобрить регулирующие органы, после чего она будет закрыта. Danone считает, что это наилучший вариант для работников, потребителей и партнеров. Действительно, смена владельца бизнеса в этом случае вряд ли как-то отразится на потребителях.

Пока, как утверждают в «Союзмолоко», Danone продолжает свою деятельность в России в обычном режиме. Предприятия работают, поставки идут.

ЧТО БУДЕТ С ДЕТСКИМ ПИТАНИЕМ

Тут интереснее. За часть детской продукции от Danone отвечает вовсе другое подразделение компании — Nutricia. Это бренды «Малютка», «Малыш» и Nutrilon. О Nutricia в заявлении о «передаче контроля» ничего не говорится. Как это понимать, тоже пока неясно.

-Danone держала, по разным оценкам, от 30 до 35 процентов рынка детского питания России. Это не только йогурты и творожки, компания - владелец советского бренда детских смесей "Малютка" (их производят на заводе в Истре) и импортер детского питания "Нутрилон", - рассказал «КП» член Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. - Компания вела довольно агрессивную политику на рынке госзакупок детского питания и получила за время своей работы в России очень значимое количество бюджетных денег. Сейчас прямо в той же Истре работают российские мощности другой компании по производству сухих молочных смесей, так что по-любому совсем без них рынок не останется. Но, скорее всего, произойдет обычная история, когда западные фирмы меняют вывеску, но продолжают работать на российском рынке и конкурировать за госзаказы.

ПОЧЕМУ ОНИ ВСЕ-ТАКИ СОБРАЛИСЬ УХОДИТЬ

-Управление бизнесом в условиях массовых ограничений — дело достаточно сложное и отвлекает от более глобальных задач. Российский бизнес Danone стал неэффективным и показывал слабый рост, - поясняет Николай Вавилов. - После решения об уходе из РФ акции компании выросли почти на 2%. По мнению западных экспертов, теперь Danone может рассмотреть варианты развития в Бразилии, Аргентине, Мексике и Марокко, а также в США.

СПРАВКА «КП»

Какими брендами владеет Danone в России

«Простоквашино»

«Активиа»

Actimel

«Даниссимо»

Danone

«Bio Баланс»

«Растишка»

«Тёма»

Nutrilon

«Малютка»

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Уйти, но остаться

В качестве примера, как может развиваться ситуация с Danone, эксперты приводят примеры Valio и Tetra Pak.

Бизнес Valio — финского производителя молочной продукции - в России еще в апреле приобрела российская компания «Велком», до этого известная как производитель колбас и другой мясной продукции. Цена и конкретные детали сделки не разглашаются. Но новому владельцу отошел завод по производству плавленных и полутвердых сыров в Подмосковье близ Звенигорода, а также права на бренд Viola. Как следует из сообщения собственно Valio, компания не хочет, чтобы в России забыли название, раскрученное еще с советских времен. В течение переходного периода, который предположительно продлится до конца этого года, новый владелец может продавать продукцию и под другими марками Valio.

Шведская Tetra Pak решила проблему еще проще. Бизнес отошел российским топ-менеджерам — новым собственником стала компания, которая принадлежит последнему и одному из предыдущих гендиректоров российского подразделения Tetra Pak.

КАРТИНА ДНЯ