«Европейский фонд мира» не справляется с расходами на войну

Через несколько дней после начала конфликта Москвы с Киевом Брюссель создал специальный фонд возмещения в 500 миллионов евро, чтобы поощрить страны-члены снабжать Киев оружием и боеприпасами. Фото: REUTERS

Американское издание Politico раскрыло подробности неприличной финансовой свары, разгоревшейся в ЕС из-за поставок оружия Украине. Через несколько дней после начала конфликта Москвы с Киевом Брюссель создал специальный фонд возмещения в 500 миллионов евро, чтобы поощрить страны-члены снабжать Киев оружием и боеприпасами. Предполагалось, что, отправив военную помощь на Украину, страна получит из этого фонда компенсацию. Но страстные сторонники победной войны до последнего украинца так вошли в раж, что вскоре выяснилось: полмиллиарда - это плюнуть и растереть.

Пришлось утроить сумму до 1,5 миллиардов. Однако и эта сумма оказалась курам на смех. Запросов на компенсации за отправленное Зеленскому оружие поступило более, чем на 3 миллиарда. То есть и половины расходов этим не покрыть. Вся система застопорилась. Споры, кто и сколько должен получить, а также кому первому, кому потом, разразились нешуточные. Больше всех возмущается… ту и догадываться не надо - конечно, Польша. «Гиена Европы» уже поставила Киеву оружия более чем на 2 миллиарда и требует в присущей ей скандальной манере сатисфакции.

Но как удовлетворить поляков, которым, если пойти у них на поводу, надо отдать все деньги, не обидев при этом словаков, которые тоже доблестно поставляли на Украину все, что могли? Эта непростая задачка может быть решена в понедельник, когда соберутся министры иностранных дел ЕС. Но как ни крути, заявки при нынешнем размере фонда удастся удовлетворить лишь на 46 процентов уже произведенных расходов на военную помощь Киеву.

В этой, в общем-то, сутяжнической истории есть одна трогательная нотка. Законодательство ЕС запрещает использовать обычный бюджет союза на военные операции. Поэтому решено было использовать так называемый «Европейский фонд мира», специальный финансовый инструмент, который находится вне текущего бюджета, чтобы ускорить поставки европейского оружия. Страны-члены сбрасывались на этот «фонд мира», и через него финансировались, например, вооруженные силы Грузии или поддержка работы военных инструкторов ЕС в Мозамбике. Но раньше расходы по линии этого чудного «фонда мира» были, в сравнении с нынешними запросами Киева, просто игрушечные.

Что придумает ЕС, чтобы выйти из этой ситуации? Ведь уже все, кто там мог, громогласно заявили: Киев не бросим, он получит столько, сколько понадобится! Но одно дело - отдавать свое, ожидая, что тебе за это заплатят, и совсем другое - отрывать кровное, за которое тебе никто не заплатит. Тут появляется совсем неожиданный оселок, на котором проверяется непреклонная решимость стран ЕС быть с Зеленским «до конца». Может, кто-то решит взять паузу в поставке нового оружия - до тех пор, пока хоть что-то не заплатят уже за отправленное?

В любом случае раскошелиться ЕС придется. По данным Кольского института мировой экономики, Запад в период с 2014 по 2022 годы уже оказал или обещал военную помощь Украине на 44 миллиарда долларов. «Европейский фонд мира» такое военное обременения явно не потянет. Он, как рассказал Politico, уже надорвался. Может, пора подумать о новом финансовом инструменте для помощи Киеву? «Союз меча и орала» - чем не подходящее название…