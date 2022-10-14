Тульские строители подготовили к отопительному сезону 16 многоквартирных домов в Мариуполе

Тульские строители подготовили к отопительному сезону 16 жилых многоэтажек в Мариуполе. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульские строители по поручению губернатора области Алексея Дюмина продолжают восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя. К началу отопительного сезона они подготовили 16 многоквартирных домов. Шефскую помощь регион оказывает в рамках соглашения о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой. Тульские специалисты капитально отремонтировали кровли, системы водоотведения, водо-, тепло-, электро- и газоснабжения. В многоэтажках заменили около 2,8 тысяч оконных блоков. Дома подключили к магистральным инженерным сетям. После ремонта мариупольцы уже вернулись в свои квартиры.

Сейчас на подшефной региону территории города идет подготовка к отопительному сезону. Чтобы снизить вероятность аварии, тульские специалисты заменили магистральные и внутриквартальные сети водоснабжения, запорную арматуру, проверили и отремонтировали сети водоотведения. Кроме того, при содействии Минстроя РФ начато строительство блочно-модульной котельной. Строители оборудовали основание и смонтировали дымовые трубы. Всё технологическое оборудование уже доставили на строительную площадку, основная его часть смонтирована. Основные работы по подключению к сетям газо-, водоснабжения и водоотведения уже завершены. Чтобы обеспечить котельную резервным водоснабжением, для нее пробурили скважину. Все работы ведутся со значительным опережением графика.

К началу учебного года специалисты региона капитально отремонтировали детский сад в Левобережном районе Мариуполя. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульская область также помогла завершить ремонт общежития профессионального лицея, которое будет временно отдано под жилье. В ближайшее время в здании поселятся мариупольцы, оставшиеся без крыши над головой. А в начале сентября тульские строители сдали после капитального ремонта детский сад. Здание в Левобережном районе Мариуполя реконструировали по поручению губернатора Алексея Дюмина. Чтобы успеть к началу учебного года, около ста человек почти месяц работали на объекте круглосуточно. Здание после капитального ремонта преобразилось: строители полностью заменили инженерные сети и кровлю, обновили фасад, выполнили внутренние отделочные работы. Детский сад посещают ребятишки от года до семи лет, в нем предусмотрено 11 групп. Дошкольное учреждение работает по российским образовательным стандартам. В группы закупили новую мебель и игрушки. Из Тульской области в детсад доставили развивающие игры, канцелярские товары и интерактивные доски.

Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве в июне 2022 года на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Согласно документу регион поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя. Специалисты из Тульской области отстраивают разрушенную социальную инфраструктуру города: жилые дома, школы, детские сады и другие объекты. Все работы планируется завершить до начала отопительного сезона.