Энергетический кризис спровоцировал глобальный исход из Европы

Производство пластика становится одним из наиболее уязвимых секторов европейской промышленности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столкнувшись со стремительным ростом цен на электроэнергию, крупные международные концерны и представители мелкого бизнеса покидают Евросоюз. Руководство компаний считает, что только таким образом бизнес может сэкономить.

Французские фирмы сворачивают производство и готовятся к релокации за пределы ЕС.

- Счета за электроэнергию продолжают расти, они уже подтолкнули многие промышленные группы к переносу части своего производства за границу, - говорит директор текстильной фабрики в Рупт-сюр-Мозель Пьер-Антуан Констани. - Чтобы экономить на счетах за электричество, и рабочие, и машины теперь работают у нас только три дня в неделю, а не пять.

Наиболее уязвимыми секторами европейской промышленности становятся: производство алюминия, пластика и бытовой химии.

Сокращение объемов выпускаемой продукции, в свою очередь, повлечет за собой повышение уровня безработицы. Сейчас, согласно официальным данным, количество безработных во Франции с февраля 2022 года увеличилось до 3 млн. человек. Почти на 1% снизилось и число французов, ищущих работу – эти люди либо переехали в другую страну, либо перестали искать что-либо, а пытаются выживать на пособие.

Основными направлениями, куда сейчас отправляются не только европейцы, но и компании – это страны Северной Африки, где добывают газ. Также в числе востребованных - Соединенные Штаты, Канада и Азия, где цены на энергоносители растут, но не так сильно, как в Европе.