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Политика15 октября 2022 6:14

Зеленский наградил "Героем Украины" самого известного из ныне живущих украинского палача поляков

Зеленский наградил "Героем Украины" националиста Мирослава Симчича
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Мирослав Симчич отсидел за свои «подвиги» 32 года в Советском Союзе. Фото: wikipedia.org

Мирослав Симчич отсидел за свои «подвиги» 32 года в Советском Союзе. Фото: wikipedia.org

- Нет на Украине ни нацистов, ни бандеровцев! Потому что там президент еврей! – уже бессчетное количество раз это заявлялось с высоких американских и европейских трибун. Это, дескать, панацея и прививка организму от вируса нацизма. Потому что, по этой логике, еврейство – вакцина от нацизма. Про ущербность такого понимания мира тоже было уже писано-переписано, но когда пациент сам начинает опровергать этот ходульный аргумент, грех не ткнуть его рылом в нацистское дерьмо, равно как и тех, кто его оправдывает.

14 октября бандеровская Украина праздновала очередную годовщину запрещенной в России Украинской повстанческой армии - УПА. На этот раз даже юбилей этих карателей – 80 лет. Понятно, что дата притянута за уши, историки называют совсем иные дни календаря, но Киев именно так установил праздник, назвав его Днем защитников Украины.

И, как и положено, президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский озвучил подписанный им указ о присвоении звания Героя Украины очередным "захистникам". Среди которых особо стоит выделить самого известного из ныне живущих бандеровцев Мирослава Симчича, сотнику УПА. Отсидевшему за свои "подвиги" аж 32 года в Советском Союзе. Жаль, конечно, что отсидевшему, потому что за такие подвиги надо было расстреливать.

Как минимум, дважды он принимал участие в нападениях из засады на советских военных, но там особой славы не снискал, зато в уничтожении мирных жителей в Ивано-Франковской области рядом с ним мало кого можно поставить. Именно Симчич отдал приказ и руководил уничтожением польского села Пиштен (Пистынь), в результате которого бандеровцы уничтожили всех его жителей-поляков – в том числе, всех стариков, женщин, детей. Последних убивали самым зверским образом.

В еще одном селе – Троице, которое сотня УПА под его командованием полностью сожгла все дома, разграбила имущество жителей, под командованием Симчича были убиты 78 человек. Причем, не только поляков, но и проживавших в селе украинцев. И тот же почерк – казнили, причем, самым и жуткими способами снова стариков, женщин и детей.

И Украина по достоинству оценила его "подвиги". Проевропейский бандеровец Ющенко, будучи президентом, наградил залуженного карателя орденом "За заслуги" в ноябре 2005-го. Еще один бандеровец, ставший президентом Незалежной Петр Порошенко уже в августе 2015-го выписал палачу еще один орден "Свободы". И вот наконец "ни на минуту не нацист, потому что еврей" Зеленский 14 октября сего года удостоил изверга звания "Герой Украины". Его зверства на Украине назвали "неоценимым личным вкладом в борьбу за независимость и консолидацию украинского общества", а также "утверждением идеалов свободы ". Кроме того, он является почетным гражданином Львова и Коломыи, в которой в 2008-м ему установили прижизненный 3-метровый памятник, а в 2009-м о нем на Украине сняли героическо-патриотический фильм "Война Мирослава Симчича". Эта последовательность восславления палачей и есть государственная политика нынешней Украины.

Всем по мордам повозил Зеленский таким решением бандеровским дерьмом, но особенно, конечно, досталось полякам, которые из себя вылезают, оказывая нынешнему Киеву всю возможную и невозможную помощь. Отправляя не только оружие и деньги, но и наемников воевать за тех, кто чествует и глорифицирует палачей их собственного народа. Причем, это уже даже не Бандера, с его акцией политического террора против польского чиновника, это каратель, убивавший мирных поляков массово и жестоко. И со страхом ждите того момента, господа поляки, когда нынешние воюющие бандеровцы захотят повторить "подвиги" своих предков. Ведь им все можно по той причине. Где там польский гонор, если говорить о чести? Бандеровцы распяли и похоронили, превратив панов в бессловесных и не имеющих достоинства холопов?

Кушайте, не обляпайтесь. Президент-"ненацист" в очередной раз унизил всех, возвеличив палача, и попользовал тех же поляков в свое удовольствие. Не будем вспоминать Мазепу, Коновальца, Шухевича, того же Бандеру, ставших героями в нынешней Незалежной. Констатируем лишь, что какая страна, такие и герои. В том смысле, что какие герои, такая и страна.

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