Нашла виновного: Британский премьер уволила главного соратника

Лиз Трасс и Квази Квартенг были ближайшими соратниками Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку министра финансов королевства Квази Квартенга, одного из самых ближайших своих соратников.

Официальной причины увольнения не называется, но все понимают, что этим шагом Трасс намерена определить виновного в череде кризисов, которые пережила Великобритания за 38 дней работы нового правительства.

Совсем недавно Британия гордилась своей экономикой и крепкой валютой, отличной от ушедшего в пике евро. Но все изменилось практически в одночасье, когда на смену «скользкому поросенку» Борису Джонсону пришла Лиз Трасс, для которой пока даже не придумали прозвища. Впрочем, оно вряд ли понадобится, поскольку очень похоже, что на этой должности мисс Трасс долго не удержится.

Смелый план реформ в экономике, предложенный ею, оказался слишком смелым – четверть триллиона фунтов стерлингов, которые нужны для его выполнения, оказались ничем не подкреплены, а сами реформы даже не прошли экспертной оценки.

Уже в самом начале своей реализации этот «суперплан» обрушил рынок госдолга, расшатал пенсионную систему страны, уронил курс фунта и заставил казначейство срочно включить н мощность печатный станок в попытке нивелировать неумелое вмешательство в экономику, а также, чтобы выручить правительство.

65 миллиардов свеженьких фунтов понадобились для скупки резко ставших никому не интересными гособлигаций.

Результат не заставил себя ждать: почти паритет британской валюты с долларом. При том, что еще прошлой зимой за фунт давали 1,35 доллара, а до брекзита – полтора.

Миллионы британцев буквально за месяц превратились в жителей едва ли не третьей страны мира – риск потерять работу и жилье, рост цен, угроза лишиться части пенсии и прочие сопутствующие «блага» страны с проблемной экономикой.

Банк Англии немного сгладил ситуацию, но разрешить кризис полностью не в силах даже он.

А Трасс упрямо идет вперед. Вот только тех, кто готов на нее положиться, все меньше и меньше: расслоение общества на богатых и бедных идет угрожающими темпами, среднему классу становится все тяжелее, в образовании и здравоохранении снижаются стандарты, а финансисты любыми путями избавляются от дешевеющих британских активов.

Госпожа премьер заявляет, что это «стратегия роста», и совсем уже скоро все будет хорошо. Причем все это «хорошо» она планирует организовать в долг – минус 150 миллиардов фунтов на дотацию населению на освещение и отопление за следующие два года и минус 45 миллиардов фунтов, которые потеряет казна из-за снижения налогов, наполнению бюджета никак не способствуют.

– Великобритания ведет себя, как развивающийся рынок, который стремится стать недоразвитым, – прокомментировал ситуацию экс-министр финансов США Ларри Саммерс, сравнив Соединенное Королевство со странами типа Аргентины, которые правительство регулярно ввергает в разного рода кризисы.

Особую характеристику Трасс дал Мартин Вульф, один из ведущих журналистов Financial Times – признанного лидера деловых СМИ Европы.

– Единственный тип лидера для Британии опаснее предыдущего сумасбродного – это нынешний фанатичный. Доминирующая характеристика фанатика – убежденность в том, что реальность должна подстраиваться под их желания, а не наоборот. Это плохие и опасные люди. Они не в себе, они должны уйти, – написал Вульф.

Неудивительно, что вместе с фунтом рухнул и рейтинг Трасс – в первые дни октября он составил минус 59, а это хуже, чем показатель Джонсона перед его отставкой (минус 53). И таких потрясающих результатов Трасс добилась всего за месяц у руля страны.

Согласно опросам, лишь 14% жителей Туманного Альбиона оценивают действия Лиз Трасс на посту премьера положительно. Остальные – придерживаются противоположной точки зрения.

Впрочем, у народа Британии всегда есть возможность сказать, что они Трасс не выбирали – на место главы правительства ее поставила партия, а утвердила покойная королева, с которой тем более взятки гладки. Вот только простым британцам от этого не легче – по прогнозам Банка Англии им светит падение уровня жизни, которого страна не видела в течение последних 60 лет.