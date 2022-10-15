Авито продали, кто стал собственником компании

Авито появились на российском рынке 15 лет назад. Фото: пресс-служба Avito

Из Южной Африки в Россию. Такой путь благодаря сделке проделала крупнейшая онлайн-платформа объявлений Авито. На днях инвестиционная компания Kismet Capital Group объявила о приобретении сервиса у южноафриканского холдинга Naspers и стала собственником. Для начала давайте определимся…

КТО ЕСТЬ КТО

Объект продажи. Авито появились на российском рынке 15 лет назад как виртуальная доска объявлений. С тех пор сервис значительно расширился. На сегодня активных объявлений на Авито - 122 миллиона. А годовая аудитория превышает 90 млн пользователей. Каждую секунду совершается 7 сделок.

Продавец. Владелец мировых потребительских интернет-компаний Naspers – крупнейший глобальный холдинг и один из крупнейших инвесторов в технологии в мире.

Покупатель. Kismet Capital Group была основана в 2016 году. Это частная инвестиционная группа, в портфель которой входит холдинг Медиа-1 (детский телеканал Disney Channel, музыкальный телеканал Муз-ТВ и развлекательный телеканал Ю), компании из сегментов цифровой наружной рекламы, радио и телекоммуникационной инфраструктуры.

ПРИЧИНЫ СДЕЛКИ

А теперь о предпосылках. Еще в начале июня депутат Госдумы Антон Горелкин предложил на рассмотрение законопроект (по сути поправки к существующему закону «Об информации») о регулировании работы онлайн-сервисов для размещения объявлений (классифайдов). При этом в качестве примера приводился именно сервис Авито. По законопроекту владеть подобными платформами должны российские бизнесмены, а если и есть доля иностранного участия, то не более 20%. Это должно помочь интегрировать сервис с единой российской системой идентификации и аутентификации и порталом госуслуг. Руководство Авито просило не принимать эти поправки, т.к. они могли повлечь на собой не только продажу сервиса, но и значительные изменения в его работе. Новая метла, как известно, метет по-новому. Тогда же ходили слухи, что холдинг VK может приобрести Авито. Это тоже вызывало протесты у топ-менеджеров онлайн-платформы.

Тем не менее 5 июля законопроект был принят на внеочередном заседании Госдумы. И 14 июля поправки вступили в силу.

Авито продали, кто стал собственником компании

Авито была продана за 151 миллиард рублей. Сделка на стадии завершения. Kismet Capital Group получила соответствующие разрешения Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) и Правительственной Комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации.

Но вот что любопытно. Некоторые эксперты считают, что стоимость крупнейшей онлайн-платформы была занижена. До 2020 года Авито занимала третье место в списке самых дорогих компаний рунета. По данным СМИ, в начале 2021 года она стоила $4,9 миллиардов. А в нынешнем – $6,2 миллиарда. В рублях даже по нынешнему курсу это более 350 миллиардов. Разница очевидна.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Но как бы то ни было группа Авито, включающая в себя ООО «КЕХ еКоммерц», ООО «Авито Холдинг» и т.д. полностью перейдет под контроль нового собственника и продолжит свою работу как независимая частная российская ИТ-компания. Все штатные позиции компании (это более 5000 сотрудников) будут сохранены.

Новый владелец платформы, основатель Kismet Capital Group и бывший руководитель «Мегафон» Иван Таврин рассказал, что «Авито» - это «стратегический актив, который полностью отвечает принципам инвестирования в высокотехнологичных лидеров рынка с потенциалом дальнейшего роста».

- Мы намерены придерживаться принятой стратегии развития «Авито» как крупнейшей независимой платформы, — заявил он.